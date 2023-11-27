«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Жители Благоварского района прислали видеообращение к «прямой линии» Хабирова. Они недовольны состоянием дорог.
По словам местных жителей, в последний раз дороги в деревне Домбровка ремонтировали в 1986 году. Речь идёт об улицах Бондаренко и Мира. Чтобы власти обратили внимание на проблему, они записали видеообращение в форме частушек. Одна из строчек гласит: «Не проехать, не пройти, но мы постараемся».
Граждане не в первый раз задаются вопросом, когда в деревне появится пригодная асфальтированная дорога. Кроме регулярных сообщений в соцсетях, они составили две петиции на сайте «Голос РБ» и обращались к главе Благоварского района Марату Юсупову.
В одной из петиций говорится: «Население устало носить резиновые сапоги, они тоже достойны гулять в удобной, красивой обуви». На сегодняшний день под текстом подписались 200 граждан.
В администрации Благоварского района отчитались о том, что 3 года назад ремонтировалась подъездная дорога к деревне, а в 2022 году «отсыпали и прогрейдили проблемные участки дорог». Реконструкция дорожно-уличной сети запланирована на 2024 год.
Сегодня стало известно, что ремонтом улицы в Уфе займётся фирма, в которой погиб рабочий из Самары. А глава минтуризма Башкирии попался на старой истории — за плохой ремонт дороги на него возбудили уголовное дело.