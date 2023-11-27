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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Жители Башкирии обратились к Хабирову о состоянии дорог в форме частушек

«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство

27 ноября 2023, 12:50
Фото: 1MI

Жители Башкирии обратились к Хабирову о состоянии дорог в форме частушек

Граждане не раз обращались по этому поводу и писали петиции.

Жители Благоварского района прислали видеообращение к «прямой линии» Хабирова. Они недовольны состоянием дорог.

По словам местных жителей, в последний раз дороги в деревне Домбровка ремонтировали в 1986 году. Речь идёт об улицах Бондаренко и Мира. Чтобы власти обратили внимание на проблему, они записали видеообращение в форме частушек. Одна из строчек гласит: «Не проехать, не пройти, но мы постараемся».

Видео: vk.com/missis.ilvina49

Граждане не в первый раз задаются вопросом, когда в деревне появится пригодная асфальтированная дорога. Кроме регулярных сообщений в соцсетях, они составили две петиции на сайте «Голос РБ» и обращались к главе Благоварского района Марату Юсупову.

В одной из петиций говорится: «Население устало носить резиновые сапоги, они тоже достойны гулять в удобной, красивой обуви». На сегодняшний день под текстом подписались 200 граждан.

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В администрации Благоварского района отчитались о том, что 3 года назад ремонтировалась подъездная дорога к деревне, а в 2022 году «отсыпали и прогрейдили проблемные участки дорог». Реконструкция дорожно-уличной сети запланирована на 2024 год.

Сегодня стало известно, что ремонтом улицы в Уфе займётся фирма, в которой погиб рабочий из Самары. А глава минтуризма Башкирии попался на старой истории — за плохой ремонт дороги на него возбудили уголовное дело.

#Общество#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район
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