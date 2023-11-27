«Где дорога, там и яма» Жители Башкирии в оригинальной форме высказали недовольство

По словам местных жителей, в последний раз дороги в деревне Домбровка ремонтировали в 1986 году. Речь идёт об улицах Бондаренко и Мира. Чтобы власти обратили внимание на проблему, они записали видеообращение в форме частушек. Одна из строчек гласит: «Не проехать, не пройти, но мы постараемся».