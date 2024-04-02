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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Уфе школьников эвакуировали в торговый центр

В Уфе экстренно эвакуировали некоторые учебные заведения

2 апреля 2024, 04:10
Фото: 1MI

В Уфе школьников эвакуировали в торговый центр

Учащихся пришлось срочно выводить на улицу.

В Уфе эвакуировали два учебных заведения. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

До начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Через некоторое время поступило известие об эвакуации учеников школы №110 в Зелёной роще. Их эвакуировали в торговый центр «Аркада».

В пресс-службе МВД обещали уточнить информацию о произошедшем.

Ранее в Уфе два раза за неделю эвакуировали студентов аграрного университета.

В Уфе студентов Аграрного университета эвакуируют второй раз за неделю
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#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Эвакуация#Идэль Гумеров
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