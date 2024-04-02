В Уфе экстренно эвакуировали некоторые учебные заведения

До начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Через некоторое время поступило известие об эвакуации учеников школы №110 в Зелёной роще. Их эвакуировали в торговый центр «Аркада».