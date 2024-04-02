В Уфе экстренно эвакуировали некоторые учебные заведения

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Уфе эвакуировали два учебных заведения. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
До начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Через некоторое время поступило известие об эвакуации учеников школы №110 в Зелёной роще. Их эвакуировали в торговый центр «Аркада».
В пресс-службе МВД обещали уточнить информацию о произошедшем.
Ранее в Уфе два раза за неделю эвакуировали студентов аграрного университета.