В Уфе студентов Аграрного университета эвакуируют второй раз за неделю

«Мы сидели на парах, когда раздался сигнал тревоги и нас попросили выйти из здания. Старались вести себя спокойно, давки не было, но от учёбы снова оторвали», «Услышали сирену и стали сразу собираться, была тревога, но никто не паниковал, все было организованно», — рассказывают студенты.