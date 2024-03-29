В Уфе студентов Аграрного университета эвакуируют второй раз за неделю

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
О том, что в здании учебного заведения обнаружено нечто похожее на взрывчатку, студентам сообщили в громкоговоритель. Такую версию эвакуации рассказали сами учащиеся.
«Мы сидели на парах, когда раздался сигнал тревоги и нас попросили выйти из здания. Старались вести себя спокойно, давки не было, но от учёбы снова оторвали», «Услышали сирену и стали сразу собираться, была тревога, но никто не паниковал, все было организованно», — рассказывают студенты.
В пресс-службе МЧС предположение о взрывном устройстве в здании университета опровергли. Ведомство подтвердило, что тревога была учебной, эвакуация студентов и преподавателей вуза проходила в рамках тренировки.