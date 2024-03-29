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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Башкирии учащихся Аграрного ВУЗа снова эвакуировали

В Уфе студентов Аграрного университета эвакуируют второй раз за неделю

29 марта 2024, 13:18
Фото: 1MI

В Башкирии учащихся Аграрного ВУЗа снова эвакуировали

Причиной мог стать неопознанный предмет.

О том, что в здании учебного заведения обнаружено нечто похожее на взрывчатку, студентам сообщили в громкоговоритель. Такую версию эвакуации рассказали сами учащиеся.

«Мы сидели на парах, когда раздался сигнал тревоги и нас попросили выйти из здания. Старались вести себя спокойно, давки не было, но от учёбы снова оторвали», «Услышали сирену и стали сразу собираться, была тревога, но никто не паниковал, все было организованно», — рассказывают студенты.

В Уфе продолжаются эвакуации
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В пресс-службе МЧС предположение о взрывном устройстве в здании университета опровергли. Ведомство подтвердило, что тревога была учебной, эвакуация студентов и преподавателей вуза проходила в рамках тренировки.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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