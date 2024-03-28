Терапевт посоветовала не прятать теплые куртки в шкаф

По мнению доктора, это не значит, что надо кутаться, но и ходить в ветровках и плащах еще рано, считает она. Лучшей одеждой для этого периода Людмила Лапа считает шерстяные пальто и куртки на синтепоне. Не стоит забывать про головные уборы.