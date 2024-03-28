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Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Терапевт посоветовала не прятать теплые куртки в шкаф

Терапевт посоветовала не прятать теплые куртки в шкаф

28 марта 2024, 17:40
Фото: 1MI
Доктор-терапевт Людмила Лапа объяснила, как одеваться в межсезонье.

Как объяснила врач в беседе с RT, весенняя погода может быть весьма коварной: солнце греет, а земля остывшая. Днем может быть жарко, ночью холодно, и такие перепады не очень хорошо влияют на организм.

По мнению доктора, это не значит, что надо кутаться, но и ходить в ветровках и плащах еще рано, считает она. Лучшей одеждой для этого периода Людмила Лапа считает шерстяные пальто и куртки на синтепоне. Не стоит забывать про головные уборы.

Говоря об одежде для детей, Лапа предложила остановить выбор на демисезонных пальто и легких джемперах. При этом важно иметь при себе шарф, чтобы быть готовым защититься от ветров.

#Погода#Весна#Врач#Здоровье
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