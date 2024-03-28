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В Башкирии спасли 10-летнего мальчика, застрявшего в кинотеатре

Киносеанс в Туймазах закончился вызовом спасателей

28 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Башкирии спасли 10-летнего мальчика, застрявшего в кинотеатре

Вызволить ребенка из «плена» удалось прибывшим на место спасателям Госкомитета по ЧС.
Сюжет
Дети

Во время киносеанса 10-летний мальчик в Туймазах просунул пальцы в отверстие дна подстаканника, прикрученного к креслу. Выбраться самостоятельно он не смог — на помощь ему пришли спасатели Госкомиета по ЧС, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, при помощи инструмента прибывшие на место спасатели перекусили перемычку на дне подстаканника и освободили ребенка из «плена». По их словам, подобные инциденты происходят довольно часто.

Напомним, ранее в Нефтекамске у 13-летнего подростка застрял палец в кольце, вследствие чего образовался отек. Извлечь палец из кольца в родном городе не вышло. Подростка экстренно направили к медикам в Уфу, однако и те не смогли ему помочь.

#Общество#Происшествия#Кино#Дети#Новости Башкирии#Госкомитет по ЧС
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