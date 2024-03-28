Киносеанс в Туймазах закончился вызовом спасателей

Напомним, ранее в Нефтекамске у 13-летнего подростка застрял палец в кольце, вследствие чего образовался отек. Извлечь палец из кольца в родном городе не вышло. Подростка экстренно направили к медикам в Уфу, однако и те не смогли ему помочь.