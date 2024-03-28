Киносеанс в Туймазах закончился вызовом спасателей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Во время киносеанса 10-летний мальчик в Туймазах просунул пальцы в отверстие дна подстаканника, прикрученного к креслу. Выбраться самостоятельно он не смог — на помощь ему пришли спасатели Госкомиета по ЧС, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, при помощи инструмента прибывшие на место спасатели перекусили перемычку на дне подстаканника и освободили ребенка из «плена». По их словам, подобные инциденты происходят довольно часто.
Напомним, ранее в Нефтекамске у 13-летнего подростка застрял палец в кольце, вследствие чего образовался отек. Извлечь палец из кольца в родном городе не вышло. Подростка экстренно направили к медикам в Уфу, однако и те не смогли ему помочь.