В Башкирии подростку потребовалась помощь спасателей из-за кольца

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Нефтекамске у 13-летнего подростка застрял палец в кольце, вследствие чего образовался отек. Извлечь палец из кольца в родном городе не вышло. Подростка экстренно направили к медикам в Уфу, однако и те не смогли ему помочь. Об этом сообщает УГЗ Уфы.
Сообщается, что по прибытии подростка в Уфу было принято решение обратиться за помощью к сотрудникам Управления гражданской защиты. По их словам, сплав, из которого изготовлено кольцо, оказался настолько прочным, что им пришлось дважды перепилить металл.
— Для того, чтобы освободить палец от злополучного кольца, спасателям пришлось при помощи гравера дважды перепиливать твердый металл. После завершения всех манипуляций подростка снова передали врачам, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.