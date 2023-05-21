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В Башкирии подростку потребовалась помощь спасателей из-за кольца

21 мая 2023, 17:00
Фото: 1MI
Палец подростка начал отекать из-за оказавшегося слишком узким украшения

В Нефтекамске у 13-летнего подростка застрял палец в кольце, вследствие чего образовался отек. Извлечь палец из кольца в родном городе не вышло. Подростка экстренно направили к медикам в Уфу, однако и те не смогли ему помочь. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Сообщается, что по прибытии подростка в Уфу было принято решение обратиться за помощью к сотрудникам Управления гражданской защиты. По их словам, сплав, из которого изготовлено кольцо, оказался настолько прочным, что им пришлось дважды перепилить металл.

— Для того, чтобы освободить палец от злополучного кольца, спасателям пришлось при помощи гравера дважды перепиливать твердый металл. После завершения всех манипуляций подростка снова передали врачам, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

 

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