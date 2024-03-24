Рэпер Моргенштерн* выплатил 1 млн рублей школьнику, спасавшему людей в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Рэпер из Уфы Моргенштерн* перевел 1 млн рублей на счет 15-летнего подростка, благодаря действиям которого из атакованного террористами «Крокус Сити Холла» смогли сбежать несколько десятков человек. Об этом сообщает телеграм-канал «НЕ МОРГЕНШТЕРН».
По данным тг-канала BAZA, 15-летний Ислам, подрабатывавший в «Крокусе» гардеробщиком, выводил людей через служебные выходы, а тех, кто стоял в оцепенении, хватал и подталкивал к выходу. Отмечается, что Ислам не считает себя героем и говорит, что действовал по инструкции.
— Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас, — написал ранее музыкант.
Кроме того, музыкант перевел 500 тысяч родственникам погибшей уроженки Свердловской области Виктории Л. Как сообщает «НЕ МОРГЕНШТЕРН», семье погибшей пришлось взять в кредит 150 тысяч рублей для транспортировки тела в Екатеринбург. Моргенштерн* перевел на счета родных полмиллиона рублей, чтобы те погасили долг и смогли похоронить погибшую.
Как заявил сам Моргенштерн, на помощь пострадавшим в результате теракта он готов выделить более 40 млн рублей. В связи с этим, обращаясь к пострадавшим и их родственникам, он призвал не стесняться обращаться к нему за помощью.
* признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.