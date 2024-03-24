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Published Сегодня, 10:16

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Рэпер Моргенштерн* вызвался помочь пострадавшим в теракте на «Крокус Сити Холл»

Рэпер Моргенштерн* выплатил 1 млн рублей школьнику, спасавшему людей в «Крокусе»

24 марта 2024, 10:16
Фото: MORGENSHTERN/ VK.com

Рэпер Моргенштерн* вызвался помочь пострадавшим в теракте на «Крокус Сити Холл»

Ранее музыкант заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте.

Рэпер из Уфы Моргенштерн* перевел 1 млн рублей на счет 15-летнего подростка, благодаря действиям которого из атакованного террористами «Крокус Сити Холла» смогли сбежать несколько десятков человек. Об этом сообщает телеграм-канал «НЕ МОРГЕНШТЕРН».

По данным тг-канала BAZA, 15-летний Ислам, подрабатывавший в «Крокусе» гардеробщиком, выводил людей через служебные выходы, а тех, кто стоял в оцепенении, хватал и подталкивал к выходу. Отмечается, что Ислам не считает себя героем и говорит, что действовал по инструкции.

— Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас, — написал ранее музыкант.

Кроме того, музыкант перевел 500 тысяч родственникам погибшей уроженки Свердловской области Виктории Л. Как сообщает «НЕ МОРГЕНШТЕРН», семье погибшей пришлось взять в кредит 150 тысяч рублей для транспортировки тела в Екатеринбург. Моргенштерн* перевел на счета родных полмиллиона рублей, чтобы те погасили долг и смогли похоронить погибшую.

Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте
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Как заявил сам Моргенштерн, на помощь пострадавшим в результате теракта он готов выделить более 40 млн рублей. В связи с этим, обращаясь к пострадавшим и их родственникам, он призвал не стесняться обращаться к нему за помощью.

* признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Общество#Происшествия#Терроризм#Благотворительность#Новости Башкирии#Теракт#Азамат Нухов#Иностранный агент
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