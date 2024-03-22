В Башкирии за последние сутки 107 человек заболели ковидом

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Минздрав Башкирии опубликовал ежедневный отчет о числе новых заражений COVID-19. На этой неделе фиксируется рост числа заболеваний.
По данным ведомства, за последние сутки заразились 107 человек. При этом днем ранее было зафиксировано 105 заболеваний, еще сутками ранее — 101.
В данный момент в больницах находятся 150 больных COVID-19, среди них 80 пожилых жителей республики старше 60 лет. Еще 1847 человек находятся на амбулаторном лечении. За последние стуки выписали 132 человека.