Врачи рассказали о симптоматике и методах лечения нового штамма коронавируса «пирола»

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Как пишет newizv.ru, в статистике Министерства здравоохранения РФ фиксируют повышение количества заболевших коронавирусной инфекцией и гриппом. Помимо сезонных ОРВИ, начал распространяться и новый штамм COVID-19. В ноябре в российских регионах диагностировали первые десять заразившихся новым штаммом коронавируса BA.2.86, который в мировом сообществе инфекционистов получил название «пирола». Этот штамм специалисты классифицировали как очередной подвариант омикрона.
«Новый штамм ковида — „пирола“ — очень заразный, он намного контагиознее предыдущих. Но хорошая новость в том, что смертность от него практически нулевая. Вместе с тем проходит заболевание достаточно неприятно, с сильным кашлем и температурой. Оно может также давать осложнения в виде пневмонии. Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — так ситуацию с новым штаммом описал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась о росте заболеваемости коронавирусом в РФ и увеличении количества заболевших вирусными инфекциями в два раза в течение месяца. В конце осени оперативный штаб отметил повышение количества коронавирусных больных за неделю примерно на 33%, такой рост наблюдается в 79 российских регионах. Число госпитализированных выросло примерно на четверть относительно предыдущей недели.
«Сейчас действительно очень многие болеют, происходит циркуляция нескольких вирусов, в числе которых остается ковид, поэтому симптомы смазаны. Есть свои характерные признаки заболевания: затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле», — перечислил основные симптомы «пиролы» врач-инфекционист, педиатр, гендиректор клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалисты советуют своевременно начинать лечение. Предпочтительнее использовать проверенные противовирусные средства, которые уже хорошо показали себя. На основании клинических исследований и практики в приоритете у врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir). Из отечественных препаратов его содержит, в частности, широко применявшийся в пандемию «Эсперавир». Медики в большинстве случаев прописывали заболевшим именно его.
Молнупиравир способен вносить ошибки в геном РНК коронавируса. Помимо этого, он может помогать в борьбе с другими РНК-вирусами. Таким образом, данный препарат помогает справляться и с простудами, вызванными, например, риновирусами.
Врачи рекомендуют избегать массового скопления людей, регулярно мыть руки, проветривать помещения, повышать иммунитет, чтобы избежать заражения коронавирусом.