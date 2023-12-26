Врачи рассказали о симптоматике и методах лечения нового штамма коронавируса «пирола»

«Новый штамм ковида — „пирола“ — очень заразный, он намного контагиознее предыдущих. Но хорошая новость в том, что смертность от него практически нулевая. Вместе с тем проходит заболевание достаточно неприятно, с сильным кашлем и температурой. Оно может также давать осложнения в виде пневмонии. Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — так ситуацию с новым штаммом описал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.