Публикуем время работы избрательных участков в Башкирии

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Избрательные участки в Башкирии будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Из данных Центризбиркома следует, что в республике действуют 3266 постоянных участков, кроме того, еще 42 организованы в местах временного пребывания — в лечебных учреждниях, санаториях, СИЗО и вокзале.
В эти дни в регионе работают более 28 тысяч членов избирательных комиссий. Как сообщал ранее Mkset, на некоторых участках за процессов голосования следят иностранные наблюдатели.