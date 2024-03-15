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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Известно время работы избирательных участков в Башкирии

Публикуем время работы избрательных участков в Башкирии

15 марта 2024, 12:12
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru

Известно время работы избирательных участков в Башкирии

В регионе работает более трех тысяч мест для голосования.
Сюжет
Выборы

Избрательные участки в Башкирии будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Из данных Центризбиркома следует, что в республике действуют 3266 постоянных участков, кроме того, еще 42 организованы в местах временного пребывания — в лечебных учреждниях, санаториях, СИЗО и вокзале.

В Башкирию на выборы приехали иностранные наблюдатели
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В эти дни в регионе работают более 28 тысяч членов избирательных комиссий. Как сообщал ранее Mkset, на некоторых участках за процессов голосования следят иностранные наблюдатели.

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#Политика#Общество#Уфа#Выборы#Новости Башкирии
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