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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Камилу Валиеву исключили из сборной России

Камилу Валиеву исключили из сборной России

7 марта 2024, 15:20
Фото: Соцсети Камилы Валиевой
Российская фигуристка Камила Валиева исключена из состава сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган.

По его словам, спортсменку исключили из-за несостыковок с законодательством. В связи с этим Валиева больше не входит в сборную.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее еще 29 января. Все из-за положительной допинг-пробы, результаты которой обнародовали на Олимпиаде в Пекине.

Юную фигуристку отстранили от большого спорта на четыре года, но отсчет ведется с 25 декабря 2021 года. Все результаты, начиная с этой даты, аннулированы.

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#Спорт#Сборная России#Фигурное катание#Олимпийская чемпионка#Марина Шорина
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