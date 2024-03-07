Камилу Валиеву исключили из сборной России

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
По его словам, спортсменку исключили из-за несостыковок с законодательством. В связи с этим Валиева больше не входит в сборную.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее еще 29 января. Все из-за положительной допинг-пробы, результаты которой обнародовали на Олимпиаде в Пекине.
Юную фигуристку отстранили от большого спорта на четыре года, но отсчет ведется с 25 декабря 2021 года. Все результаты, начиная с этой даты, аннулированы.