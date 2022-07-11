Камила Валиева выйдет на лёд в роли Настеньки из сказки «Аленький цветочек»

В беседе с журналистами Валиева рассказала, что для нее катание в паре станет очень необычным опытом. Поскольку выполнение поддержек для Камилы было делом непривычным, паре поначалу пришлось тренироваться на полу. Правда, со временем Валиева приспособилась к новым элементам. Камила также добавила, что продолжает свою спортивную карьеру, а ледовое шоу для нее — интересный этап в профессиональном становлении.