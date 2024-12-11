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Сборная России

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2024
Футбольный клуб «Уфа» решили усилить новым руководителем
11 декабря, 08:10
Камилу Валиеву исключили из сборной России
Российская фигуристка Камила Валиева исключена из состава сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган.
7 марта, 15:20
2019
Экс-вратаря «Уфы» Андрея Лунева задержали в аэропорту Внуково за скандал подшофе
13 июня 2019, 07:17
Вратарь «Уфы» Александр Беленов вошел в расширенный состав сборной России
14 мая 2019, 12:32
2018
Из Башкирии на Олимпиаду могут поехать пять спортсменов
26 января 2018, 04:50
2017
«Советский спорт» решил поддержать сборную России по футболу
29 марта 2017, 11:31
Трое игроков «Салавата Юлаева» вызваны в Олимпийскую сборную России
22 марта 2017, 05:17

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