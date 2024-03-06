Башкирия отправила в Совет законодателей закон против «потребительского экстремизма»

«Анализ ситуации показывает, что для обеспечения баланса интересов всех сторон необходим новый механизм. В первую очередь, законопроектом предлагается урегулировать отношения покупателя недвижимости и застройщика. Первоочередным требованием должно быть безвозмездное устранение недостатков строительства в разумный срок. Если же застройщик не воспользовался данной возможностью и не устранил недостатки в течение 60 дней, то гражданин должен иметь возможность защитить свои интересы в суде», — пояснил спикер Константин Толкачев.