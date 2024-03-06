Башкирия отправила в Совет законодателей закон против «потребительского экстремизма»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Депутаты парламента Башкирии отправили в Совет законодателей России законопроект против «потребительского экстремизма» в сфере строительства.
Речь идет о деятельности юридических фирм, содействующих гражданам в подаче исков к застройщикам по надуманным поводам и недочетам в жилье. В Госсобрании региона считают, что для соблюдения баланса интересов всех сторон необходим новый механизмэ
«Анализ ситуации показывает, что для обеспечения баланса интересов всех сторон необходим новый механизм. В первую очередь, законопроектом предлагается урегулировать отношения покупателя недвижимости и застройщика. Первоочередным требованием должно быть безвозмездное устранение недостатков строительства в разумный срок. Если же застройщик не воспользовался данной возможностью и не устранил недостатки в течение 60 дней, то гражданин должен иметь возможность защитить свои интересы в суде», — пояснил спикер Константин Толкачев.
Кроме того, согласно инициативе, сумма штрафа и неустойки не сможет превышать стоимость устранения недостатков.
«Неустойку предлагается установить в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от стоимости расходов, необходимых для устранения дефекта объекта недвижимости, за каждый день просрочки, поскольку предусмотренная действующим законодательством неустойка в размере 1% несоразмерна последствиям нарушения обязательства», — гласит сообщение пресс-службы Курултая.