Экс-главу района в Башкирии осудят за проблемы при строительстве детсада

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Установлено, что в августе 2018 года чиновник распорядился главному архитектору дать разрешения на строительство детского сада в поселке Загородный. Дошкольное учреждение на 139 мест должны были возводить в рамках национального проекта «Демография».
Экс-глава знал, что Арбитражный суд РБ запретил администрации распоряжаться несколькими участками, в том числе и тем, где должны были строить детсад. Так был заключен контракт и в период до декабря 2020 года строительные работы завершены и оплачены на сумму в 105 млн рублей.
Теперь же объект на протяжении трех лет не могут ввести в эксплуатацию, ведь невозможно зарегистрировать объект. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.