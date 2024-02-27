Экс-главу района в Башкирии осудят за проблемы при строительстве детсада

Экс-глава знал, что Арбитражный суд РБ запретил администрации распоряжаться несколькими участками, в том числе и тем, где должны были строить детсад. Так был заключен контракт и в период до декабря 2020 года строительные работы завершены и оплачены на сумму в 105 млн рублей.