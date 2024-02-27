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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Экс-главу района в Башкирии осудят за проблемы при строительстве детсада

Экс-главу района в Башкирии осудят за проблемы при строительстве детсада

27 февраля 2024, 16:56
Фото: mkset.ru
В Башкирии бывшего главу администрации Стерлитамакского района будут судить за превышение должностных полномочий. Нарушения были допущены при строительстве детского сада. Об этом сообщила прокуратура региона.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Установлено, что в августе 2018 года чиновник распорядился главному архитектору дать разрешения на строительство детского сада в поселке Загородный. Дошкольное учреждение на 139 мест должны были возводить в рамках национального проекта «Демография».

Экс-глава знал, что Арбитражный суд РБ запретил администрации распоряжаться несколькими участками, в том числе и тем, где должны были строить детсад. Так был заключен контракт и в период до декабря 2020 года строительные работы завершены и оплачены на сумму в 105 млн рублей.

Теперь же объект на протяжении трех лет не могут ввести в эксплуатацию, ведь невозможно зарегистрировать объект. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Стерлитамак#Уголовное дело#Прокуратура Башкирии#Детский сад#Марина Шорина
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