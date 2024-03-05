Житель Башкирии истязал дочь за домашку и плохие результаты в спортивной секции

Салаватский межрайонный суд приговорил местного жителя 3,5 годам условного срока с испытательным сроком на 2 года. По версии Дуванского межрайонного следственного отдела, мужчина с июля 2022 по апрель 2023 года избивал дочь руками и подручными предметами. Причиной агрессии якобы были плохие оценки, плохо выполненные домашние задания, недостаточные результаты в спортивной секции. Работники школы, узнав о побоях, передали информацию правоохранителям.