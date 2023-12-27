Прокуратура взялась за буллинг в уфимской школе

Прокуратура Советского района отреагировала на сообщения в социальных сетях и проверит исполнение законов об образовании в части безопасности детей. Оценку получат действия работников школ и органов, ответственных за профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних. Также прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, инициированную следственным отделом.