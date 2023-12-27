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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Прокуратура Башкирии проводит проверку из-за буллинга в уфимской школе

Прокуратура взялась за буллинг в уфимской школе

27 декабря 2023, 17:05
Фото: 1MI

Прокуратура Башкирии проводит проверку из-за буллинга в уфимской школе

Под проверку попадут органы, ответственные за профилактику беспризорности и сотрудники школы.

Побои и издевательства над учеником в уфимской школе стали предметом проверки районной прокуратуры.

Напомним, в одной из школ школьники окружили и избили тринадцатилетнего школьника. Его заставляли целовать обувь, надевать на голову пакет и жевать комок бумаги, засунутой в рот.

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Прокуратура Советского района отреагировала на сообщения в социальных сетях и проверит исполнение законов об образовании в части безопасности детей. Оценку получат действия работников школ и органов, ответственных за профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних. Также прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, инициированную следственным отделом.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Прокуратура#Буллинг#Идэль Гумеров
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