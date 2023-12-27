Прокуратура взялась за буллинг в уфимской школе

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Побои и издевательства над учеником в уфимской школе стали предметом проверки районной прокуратуры.
Напомним, в одной из школ школьники окружили и избили тринадцатилетнего школьника. Его заставляли целовать обувь, надевать на голову пакет и жевать комок бумаги, засунутой в рот.
Прокуратура Советского района отреагировала на сообщения в социальных сетях и проверит исполнение законов об образовании в части безопасности детей. Оценку получат действия работников школ и органов, ответственных за профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних. Также прокуратура взяла на контроль доследственную проверку, инициированную следственным отделом.