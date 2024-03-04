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На СВО погиб уроженец Гафурийского района Башкирии

Воевал в Чечне, погиб на СВО: в Башкирии похоронили Илюса Маннанова

4 марта 2024, 08:52

На СВО погиб уроженец Гафурийского района Башкирии

Мужчина окончил профессиональное училище и отправился служить в инженерные войска. Спустя годы он снова оказался в рядах вооружённых сил и в зоне боевых действий.

В Гафурийском районе в последний путь проводили старшего сержанта Илюса Маннанова. Об этом сообщила администрация муниципалитета. На момент смерти ему было 47 лет.

Илюс Маннанов родился в деревне Кутлугуза. После школы он отучился в профессиональном училище №130 и отправился в ряды ВС РФ на срочную службу. Ему выпало служить в инженерных войсках в Калининградской области. Также ему пришлось принимать участие в боевых действиях в Чеченской республике.

Летом 2023 года он снова оказался в рядах ВС РФ, подписав контракт с министерством обороны и отправившись в зону СВО. 30 января 2024 года Илюс Маннанов погиб.

Мужчину похоронили вчера в родной деревне.

Несколько дней назад в том же Гафурийском районе попрощались с 25-летним Амиром Нигматуллиным.

25-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Контрактная служба#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Гафурийский район
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