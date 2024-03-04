Воевал в Чечне, погиб на СВО: в Башкирии похоронили Илюса Маннанова

Илюс Маннанов родился в деревне Кутлугуза. После школы он отучился в профессиональном училище №130 и отправился в ряды ВС РФ на срочную службу. Ему выпало служить в инженерных войсках в Калининградской области. Также ему пришлось принимать участие в боевых действиях в Чеченской республике.