Воевал в Чечне, погиб на СВО: в Башкирии похоронили Илюса Маннанова

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Гафурийском районе в последний путь проводили старшего сержанта Илюса Маннанова. Об этом сообщила администрация муниципалитета. На момент смерти ему было 47 лет.
Илюс Маннанов родился в деревне Кутлугуза. После школы он отучился в профессиональном училище №130 и отправился в ряды ВС РФ на срочную службу. Ему выпало служить в инженерных войсках в Калининградской области. Также ему пришлось принимать участие в боевых действиях в Чеченской республике.
Летом 2023 года он снова оказался в рядах ВС РФ, подписав контракт с министерством обороны и отправившись в зону СВО. 30 января 2024 года Илюс Маннанов погиб.
Мужчину похоронили вчера в родной деревне.
Несколько дней назад в том же Гафурийском районе попрощались с 25-летним Амиром Нигматуллиным.