25-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО

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В деревне Юзимяново Гафурийского района попрощались с Амиром Нигматуллиным, погибшим на СВО. Траурная церемония состоялась вчера.
Амир Нигматуллин родился 26 января 1999 года в райцентре Гафурийского района — селе Красноусольский. Однако учился он в школе деревни Юзимяново.
После школы Амир поступил в Салаватский механико-строительный колледж, где получил профессию электрогазосварщика.
В конце 2023 года Амир Нигматуллин подписал контракт с ВС РФ. 8 февраля он погиб, сообщает пресс-служба администрации Гафурийского района.
В начале февраля Гафурийский район проводил в последний путь командира инженерно-сапёрного батальона.