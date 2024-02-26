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В Гафурийском районе Башкирии попрощались с бойцом, погибшим на СВО

25-летний электрогазосварщик из Башкирии погиб на СВО

26 февраля 2024, 15:00

В Гафурийском районе Башкирии попрощались с бойцом, погибшим на СВО

О прощании с военнослужащим сообщил канал «Гафури ТВ».

В деревне Юзимяново Гафурийского района попрощались с Амиром Нигматуллиным, погибшим на СВО. Траурная церемония состоялась вчера.

Амир Нигматуллин родился 26 января 1999 года в райцентре Гафурийского района — селе Красноусольский. Однако учился он в школе деревни Юзимяново.

После школы Амир поступил в Салаватский механико-строительный колледж, где получил профессию электрогазосварщика.

В конце 2023 года Амир Нигматуллин подписал контракт с ВС РФ. 8 февраля он погиб, сообщает пресс-служба администрации Гафурийского района.

В начале февраля Гафурийский район проводил в последний путь командира инженерно-сапёрного батальона.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Гафурийский район
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