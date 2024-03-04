«Уфаводоканал» назвал причину прорыва водопровода возле проспекта Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Из-за износа трубопровода затопило участок проспекта Салавата Юлаева. Об этом корреспонденту Mkset.ru сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
Вчера вечером в Уфе прорвало трубу водоснабжения диаметров 700 миллиметров. Из-за этого дорожное полотно на проспекте Салавата Юлаева затопило водой, что усложнило движение автомобилей.
— После определения места утечки повреждённый участок водовода был перекрыт, был проведён отвод воды в канализацию. — пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал».
Ранее в МЧС сообщили, что авария не повлекла отключения водоснабжения.