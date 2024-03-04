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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изношенные трубы стали причиной прорыва трубопровода в Уфе

«Уфаводоканал» назвал причину прорыва водопровода возле проспекта Салавата Юлаева

4 марта 2024, 06:35
Фото: 1MI

Изношенные трубы стали причиной прорыва трубопровода в Уфе

Аварийного отключения водоснабжения удалось избежать.

Из-за износа трубопровода затопило участок проспекта Салавата Юлаева. Об этом корреспонденту Mkset.ru сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Вчера вечером в Уфе прорвало трубу водоснабжения диаметров 700 миллиметров. Из-за этого дорожное полотно на проспекте Салавата Юлаева затопило водой, что усложнило движение автомобилей.

— После определения места утечки повреждённый участок водовода был перекрыт, был проведён отвод воды в канализацию. — пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал».

Ранее в МЧС сообщили, что авария не повлекла отключения водоснабжения.

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#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Коммунальная авария
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