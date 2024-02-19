Власти Уфы возложили на «Уфаводоканал» ответственность за затор на Колгуевской

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Пресс-служба администрации Уфы заявила, что причиной сложного подъёма по улице Колгуевской является наледь, которая образовалась из-за утечки из трубопровода. Дорогу пришлось посыпать реагентами.
Напомним, первый рабочий день недели обернулся затором на въезде в Уфу со стороны Нагаево. Пробка протянулась от Нагаевского шоссе до Кузнецовского затона. Позже появились сообщения о том, что автобус большого класса не смог подняться по улице Колгуевской.
Выяснилось, что в 6 утра произошёл прорыв водопровода возле дома ул. Колгуевская, 30. Вода, вытекшая из-под земли, застыла на дороге. Это превратило дорожное полото в каток.
— Из-за разлива воды на участке образовалась наледь, которая затруднила движение автотранспорта, в том числе спровоцировала занос автобуса, на время перекрывшего проезд. Для обеспечения безопасности работники коммунального хозяйства Кировского района Уфы произвели обработку дороги противогололедными материалами — пресс-служба Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
Корреспонденту Mkset.ru сотрудники «Уфаводоканала» ответили, что дело в износе трубы.
Ситуацию прокомментировал и министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. По его словам, дорога не предназначена для проезда автобусов большого класса из-за слишком большого угла наклона.
На устранение помех дорожному движению ушло около 2 часов. Нагаевское шоссе освободилось лишь в 8:30.