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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Минтранс Башкирии и мэрия Уфы прокомментировали пробки на Нагаевском шоссе

Власти Уфы возложили на «Уфаводоканал» ответственность за затор на Колгуевской

19 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI

Минтранс Башкирии и мэрия Уфы прокомментировали пробки на Нагаевском шоссе

Мэрия отреагировала на прорыв водопровода и обледенение дороги на юге Уфы. Министр транспорта считает, что виноватым оказался водитель автобуса.

Пресс-служба администрации Уфы заявила, что причиной сложного подъёма по улице Колгуевской является наледь, которая образовалась из-за утечки из трубопровода. Дорогу пришлось посыпать реагентами.

Напомним, первый рабочий день недели обернулся затором на въезде в Уфу со стороны Нагаево. Пробка протянулась от Нагаевского шоссе до Кузнецовского затона. Позже появились сообщения о том, что автобус большого класса не смог подняться по улице Колгуевской.

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Выяснилось, что в 6 утра произошёл прорыв водопровода возле дома ул. Колгуевская, 30. Вода, вытекшая из-под земли, застыла на дороге. Это превратило дорожное полото в каток.

— Из-за разлива воды на участке образовалась наледь, которая затруднила движение автотранспорта, в том числе спровоцировала занос автобуса, на время перекрывшего проезд. Для обеспечения безопасности работники коммунального хозяйства Кировского района Уфы произвели обработку дороги противогололедными материалами — пресс-служба Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

Корреспонденту Mkset.ru сотрудники «Уфаводоканала» ответили, что дело в износе трубы.

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Ситуацию прокомментировал и министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. По его словам, дорога не предназначена для проезда автобусов большого класса из-за слишком большого угла наклона.

На устранение помех дорожному движению ушло около 2 часов. Нагаевское шоссе освободилось лишь в 8:30.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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