Власти Уфы возложили на «Уфаводоканал» ответственность за затор на Колгуевской

Напомним, первый рабочий день недели обернулся затором на въезде в Уфу со стороны Нагаево. Пробка протянулась от Нагаевского шоссе до Кузнецовского затона. Позже появились сообщения о том, что автобус большого класса не смог подняться по улице Колгуевской.