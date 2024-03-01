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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Башкирии привлекли к ответственности опасного лихача на элитной иномарке

В Уфе нашли опасного лихача на элитной иномарке

1 марта 2024, 07:45
Фото: PxHere

В Башкирии привлекли к ответственности опасного лихача на элитной иномарке

Недобросовестный водитель «Мерседеса» гнал на «красный» по встречке.

В Башкирии сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя иномарки. Как сообщил начальник МВД по республике, видеозапись с грубым нарушением правил дорожного движения прислали в телеграм-чат Госавтоинспекции.

На кадрах видно, как лихач проносится на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе, выезжая при этом на встречную полосу.

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Вскоре водитель был найден. Им оказался 35-летний уфимец. На нарушителя составили три протокола, материалы отправили в суд.

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