В Уфе нашли опасного лихача на элитной иномарке

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Башкирии сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя иномарки. Как сообщил начальник МВД по республике, видеозапись с грубым нарушением правил дорожного движения прислали в телеграм-чат Госавтоинспекции.
На кадрах видно, как лихач проносится на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе, выезжая при этом на встречную полосу.
Вскоре водитель был найден. Им оказался 35-летний уфимец. На нарушителя составили три протокола, материалы отправили в суд.