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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Башкирии заметили отжимающегося водителя троллейбуса

В Башкирии заметили отжимающегося водителя троллейбуса

29 февраля 2024, 15:12
Фото: Скриншот видео
Водитель троллейбуса в Стерлитамаке решил устроить тренировку прямо на дороге. Он отжимался возле одной из остановок, опираясь на транспортное средство. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

По неподтвержденной информации, сотрудник общественного транспорта отжался более 20. На руках у него в это время были перчатки — вокруг на дороге наблюдались грязь и лужи.

В комментариях некоторые пользователи похвалили за физическую подготовку водителя. Однако другие заметили, что в это время его могли ждать пассажиры на остановке, а он «устроил физкультминутку».

Ранее в Стерлитамаке поймали водителя маршрутки, который смотрел на рабочем месте ролики порнографического характера. За это ему выписали штраф, но пользователи жаловались, что такие перевозчики подвергают опасности их жизни.

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#Общество#Стерлитамак#Соцсети#Общественный транспорт#Водитель#Марина Шорина
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