В Башкирии заметили отжимающегося водителя троллейбуса

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По неподтвержденной информации, сотрудник общественного транспорта отжался более 20. На руках у него в это время были перчатки — вокруг на дороге наблюдались грязь и лужи.
В комментариях некоторые пользователи похвалили за физическую подготовку водителя. Однако другие заметили, что в это время его могли ждать пассажиры на остановке, а он «устроил физкультминутку».
Ранее в Стерлитамаке поймали водителя маршрутки, который смотрел на рабочем месте ролики порнографического характера. За это ему выписали штраф, но пользователи жаловались, что такие перевозчики подвергают опасности их жизни.