Смотревший порно водитель автобуса в Башкирии получил штраф

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Основная претензия правоохранителей была к тому, что водитель был за рулем с телефоном. Якобы так он не следил за ситуацией на дороге. Со слов очевидцев, инцидент случился в маршрутке №58.
За нарушение правил пользования телефоном мужчина получил штраф. Ему придется заплатить 1,5 тысячи рублей.
Накануне в соцсетях жители Башкирии обсуждали скандал в одной из маршруток. Пассажиры застали водителя за просмотром порно — на экране была обнаженная женская грудь. Мужчина якобы игнорировал жителей и продолжал смотреть видео.