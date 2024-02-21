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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Смотревший порно водитель автобуса в Башкирии получил штраф

Смотревший порно водитель автобуса в Башкирии получил штраф

21 февраля 2024, 15:27
Фото: Скриншот видео ГИБДД по РБ
Водителя автобуса в Стерлитамаке наказали за просмотр видеоролика во время движения. В соцсетях сообщали, что контент имел порнографическое содержание. Свой комментарий по ситуации дали в пресс-службе Госавтоинспекции по Башкирии.

Основная претензия правоохранителей была к тому, что водитель был за рулем с телефоном. Якобы так он не следил за ситуацией на дороге. Со слов очевидцев, инцидент случился в маршрутке №58.

За нарушение правил пользования телефоном мужчина получил штраф. Ему придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

Накануне в соцсетях жители Башкирии обсуждали скандал в одной из маршруток. Пассажиры застали водителя за просмотром порно — на экране была обнаженная женская грудь. Мужчина якобы игнорировал жителей и продолжал смотреть видео.

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#Общество#Стерлитамак#ГИБДД#Башкортостан#Автобус#Штраф#Марина Шорина
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