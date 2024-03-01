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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»

В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»

1 марта 2024, 06:35
Фото: Соцсети

В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»

В соцсетях разлетелось видео опасного дрифта в столице Башкирии.

В сети появилось видео экстремальных ночных покатушек на набережной реки белой в Уфе. В соцсетях видеоролик подписали как «сексуальный дрифт».

На кадрах видно, как девушка опасно высовывается из окна автомобиля и размахивает рукой, пока машина виляет из стороны в сторону.

Видео: Соцсети

Набережная реки Белой в Уфе уже не в первый раз выступает в роли съемочной площадки для гонщиков. Зачастую у героев подобных видео позже возникают проблемы с ГИБДД.

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#Видео
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