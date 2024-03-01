В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В сети появилось видео экстремальных ночных покатушек на набережной реки белой в Уфе. В соцсетях видеоролик подписали как «сексуальный дрифт».
На кадрах видно, как девушка опасно высовывается из окна автомобиля и размахивает рукой, пока машина виляет из стороны в сторону.
Набережная реки Белой в Уфе уже не в первый раз выступает в роли съемочной площадки для гонщиков. Зачастую у героев подобных видео позже возникают проблемы с ГИБДД.