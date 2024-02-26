Производитель вездеходов из Башкирии попал под санкции Австралии

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Австралия внесла в санкционный список 37 предприятий и 55 физических лиц из России. В новый перечень вошла машиностроительная компания «Витязь».
Министерство иностранных дел Австралии сообщает, что санкции направлены в адрес тех людей, которые причастны к «депортации украинских детей из регионов», попавших под контроль России. Также ограничения коснулись объектов военно-промышленного комплекса, энергетики, горнодобывающей отрасли и медиа.
Акционерное общество «Машиностроительная компания „Витязь“ попала в список под номерами 7913, 7913a и 7913b. Предприятие выпускает автотранспортные средства высокой проходимости, предназначенные для перевозки грузов и людей в особо сложных условиях. В последний раз финансовая отчётность фирмы публиковалась в 2018 году — тогда её выручка достигла 2,3 млрд рублей, а прибыль — 220 млн рублей. Тогда же раскрывалась информация о владельцах завода — предприятие принадлежало корпорации „Уралвагонзавод“, относящейся к госкорпорации „Ростех“.
В прошлом году «Витязь» оказался под санкциями президента Украины.
По данным Rusprofile, основной заказчик предприятия — ПАО «Россети», воспользовавшиеся услугами «Витязя» на 232,6 млн рублей. Министерство обороны заключило 1 контракт на 11,2 млн рублей.
На днях два предприятия из Башкирии попали под санкции Евросоюза и США.