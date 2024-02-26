Производитель вездеходов из Башкирии попал под санкции Австралии

Акционерное общество «Машиностроительная компания „Витязь“ попала в список под номерами 7913, 7913a и 7913b. Предприятие выпускает автотранспортные средства высокой проходимости, предназначенные для перевозки грузов и людей в особо сложных условиях. В последний раз финансовая отчётность фирмы публиковалась в 2018 году — тогда её выручка достигла 2,3 млрд рублей, а прибыль — 220 млн рублей. Тогда же раскрывалась информация о владельцах завода — предприятие принадлежало корпорации „Уралвагонзавод“, относящейся к госкорпорации „Ростех“.