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Published Сегодня, 06:36

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Завод из Башкирии, производящий гусеничную технику, попал в санкционный список

Производитель вездеходов из Башкирии попал под санкции Австралии

26 февраля 2024, 06:36
Фото: 1MI

Завод из Башкирии, производящий гусеничную технику, попал в санкционный список

Завод из Ишимбая оказался в одном пакете документов с Тиной Канделаки и Филиппом Киркоровым. Также в список вошла организация «Юнармия», занимающаяся военной подготовкой детей.

Австралия внесла в санкционный список 37 предприятий и 55 физических лиц из России. В новый перечень вошла машиностроительная компания «Витязь».

Министерство иностранных дел Австралии сообщает, что санкции направлены в адрес тех людей, которые причастны к «депортации украинских детей из регионов», попавших под контроль России. Также ограничения коснулись объектов военно-промышленного комплекса, энергетики, горнодобывающей отрасли и медиа.

Акционерное общество «Машиностроительная компания „Витязь“ попала в список под номерами 7913, 7913a и 7913b. Предприятие выпускает автотранспортные средства высокой проходимости, предназначенные для перевозки грузов и людей в особо сложных условиях. В последний раз финансовая отчётность фирмы публиковалась в 2018 году — тогда её выручка достигла 2,3 млрд рублей, а прибыль — 220 млн рублей. Тогда же раскрывалась информация о владельцах завода — предприятие принадлежало корпорации „Уралвагонзавод“, относящейся к госкорпорации „Ростех“.

В прошлом году «Витязь» оказался под санкциями президента Украины.

По данным Rusprofile, основной заказчик предприятия — ПАО «Россети», воспользовавшиеся услугами «Витязя» на 232,6 млн рублей. Министерство обороны заключило 1 контракт на 11,2 млн рублей.

На днях два предприятия из Башкирии попали под санкции Евросоюза и США.

Еще две компании из Башкирии попали под санкции Евросоюза и США
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#Общество#Санкции#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Ишимбай
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