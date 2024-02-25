Еще две компании из Башкирии попали под санкции Евросоюза и США

Предприятие «Авангард» (находится под управлением ГК «Ростех») в Стерлитамаке внесено в санкционный список Евросоюза, также под индивидуальные ограничения попал и врио гендиректора Станислав Шевчук. Причина в том, что предприятие выполняет гособоронзаказ по утилизации военной техники и вооружения, а также проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации боеприпасов. При этом региональное управление Росимущества выделило заводу земли для расширения производственных мощностей.