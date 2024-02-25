Еще две компании из Башкирии попали под санкции Евросоюза и США

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Предприятие «Авангард» (находится под управлением ГК «Ростех») в Стерлитамаке внесено в санкционный список Евросоюза, также под индивидуальные ограничения попал и врио гендиректора Станислав Шевчук. Причина в том, что предприятие выполняет гособоронзаказ по утилизации военной техники и вооружения, а также проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации боеприпасов. При этом региональное управление Росимущества выделило заводу земли для расширения производственных мощностей.
Под санкции США попало уфимское предприятие «Форт Диалог» из одноименной группы компаний. Причина попадания в списки — деятельность компании поддерживает российскую военно-промышленную базу. Известно, что компания специализируется на продаже компьютеров.
В обновленный санкционный список ЕС вошли 106 физических лиц и 88 юридических лиц, в основном из России. Их активы в ЕС замораживаются, компаниям и гражданам из стран Евросоюза запрещено предоставлять им средства, на физлиц также распространяется запрет на поездки.