«Чтобы жил на оклад»: в Башкирии главврач оказывает давление на активистов профсоюза

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Медработники Белорецкой ЦРБ столкнулись с давлением главного врача. Об этом заявляют представители профсоюза «Действие». По словам председателя первичного отделения профсоюза Виталия Нужина, руководство по-своему истолковало решение Белорецкого межрайонного суда.
Осенью 2023 года фельдшеры скорой помощи Белорецкой районной центральной клинической больницы победили в суде против руководства больницы. Тогда коллектив профсоюза «Действия» добился оплаты смен свыше одной ставки как сверхурочной работы и доплаты в 100% за работу в неукомплектованной бригаде скорой помощи (последняя мера была отменена решением Верховного суда РБ). Кроме того, суд взыскал с Белорецкой ЦРКБ оплату сверхурочной работы с декабря 2022 года.
Однако с тех пор для самых активных участников профсоюза ситуация ухудшилась — устным распоряжением главного врача их перевели на работу в одну ставку. Виталий Нужин, комментируя обстановку в больнице для Mkset.ru, рассказал:
— Руководство решило по-своему истолковать решение суда. Тех, кто выступил с иском (истцами в суде с руководством Белорецкой ЦРКБ выступили 13 медработников — прим. ред.), перевели на работу в одну ставку. При этом у каждого из нас есть заявления о приёме на работу по совместительству, у всех есть договоры или приказы по учреждению по приёме на работу на совместительство. Эти приказы никто не отменял по настоящее время — уведомлений мы не получали.
Также в профсоюзе рассказали, что начальство якобы уведомило коллектив, что «все работники, являющиеся членами профсоюза, не получат подработок в виде дополнительных смен, дежурств и выездов». Кроме того, работники столкнулись с ультиматумом — либо работа на одну ставку, либо выход из профсоюза «Действие», а в идеале — последующее вступление в официальный профсоюз работников здравоохранения.
В настоящее время профсоюз выбрал путь огласки и обсуждения в общественности скандальной ситуации.
При этом добиться справедливости за счёт обращения в государственные органы пока не удаётся — прокуратура считает, что вопрос находится в ведении Гострудинспекции, а там заявляют, что надзорный орган не может вмешиваться в деятельность учреждения здравоохранения из-за моратория на проверки.
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