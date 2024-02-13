«Чтобы жил на оклад»: в Башкирии главврач оказывает давление на активистов профсоюза

Осенью 2023 года фельдшеры скорой помощи Белорецкой районной центральной клинической больницы победили в суде против руководства больницы. Тогда коллектив профсоюза «Действия» добился оплаты смен свыше одной ставки как сверхурочной работы и доплаты в 100% за работу в неукомплектованной бригаде скорой помощи (последняя мера была отменена решением Верховного суда РБ). Кроме того, суд взыскал с Белорецкой ЦРКБ оплату сверхурочной работы с декабря 2022 года.