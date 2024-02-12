Прокуратура заинтересовалось фактом вырубки леса под Уфой

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Мэрия Уфы рассказала о вырубке леса в селе Нагаево, о которой писал Mkset.ru. После публикаций в СМИ и социальных сетях, прокуратура Октябрьского района и городская лесная служба провели выездную проверку и выявили факт незаконной вырубки.
Напомним, против освоения леса выступили жители села Нагаево, записавшие видеообращение к Владимиру Путину. По мнению граждан, земельные участкам в лесу, оказавшимся в частных руках, грозит жилая застройка.
По факту вырубки леса и обращения граждан Mkset.ru отправил запрос в мэрию Уфы. Редакция задала вопросы пресс-службе о том, кто владеет земельными участками на востоке села Нагаево, планируется ли городскими властями принятие проектов планировки и межевании территории и благоустройство лесных угодий.
Пресс-служба Администрации ГО г. Уфы сообщила, что в 2016 году территория, судьба которой встревожила граждан, была передана в собственность ООО «Молочная усадьба». Тоже самое редакции сообщило министерство земельных и имущественных отношений. Тогда эти земли представляли собой единый участок площадью 800 га с кадастровым номером 02:55:040616:619 (ныне снят с кадастрового учёта).
До этого земли являлись поводом для судебных разбирательств. Мэрия отказывалась продавать 20 участков сельскохозяйственного назначения «Молочной усадьбе» (которая и арендовала земли), на основании того, что не имелось оснований для проведения сделки без торгов. Арбитражный суд Башкирии обязал Управление земельных и имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа заключить договоры о купле-продаже 17 участков, в том числе — участка, вокруг которого развивается нынешняя ситуация.
В описываемый период (иск к УЗИО г. Уфы был подан 1 сентября 2015 года учредителем ООО «Молочная усадьба» (ныне ликвидировано) являлись ООО «Агрострой» и ООО «Агротех». Последний принадлежал ООО «Пионером», бенефициаром которого являлся Дамир Мугинов. Дамир Мугинов ранее являлся бенефициаром крупных предприятий республики, в частности — АО «Стерлитамкский нефтехимический завод» (до 2021 года), ООО «Проектная фирма „Уралтрубопроводстройпроект“, ООО „Проектный институт „Башкиргражданпроект“ (бывший член совета директоров), ООО „Управление ресурсами“, ООО „Управляющая компания „Аркада“, ООО „Торгово-деловой комплекс „Гостиный двор“, ООО „Управляющая компания „ТАУ Нефтехим“, АО „Научно-исследовательский институт „Солитон“ и др. Был депутатом Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан IV созыва.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, правопреемниками «Молочной усадьбы» стали ООО «Нур» (20% принадлежат ООО «Альта Грин» Райли Насибуллиной, она же, по данным «Коммерсант-Уфа», ранее входила в установной капитал «Молочной усадьбы», а в 2008 году выдвигалась в депутаты Курултая), ООО «Юлдаш» (ликвидирована в 2022 году), ООО «Йондоз» (ликвидирована в 2016 году) и ООО «Идель» (ликвидирована в 2022 году).
Получив в собственность земельные участки, собственник размежевал территорию леса на несколько земельных участков. Также изменился вид разрешённого пользования — часть земель получил вид «Благоустройство территории», часть — «Индивидуальное жилищное строительство». В мэрии сообщили, что в настоящее время территория расположена в зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки) согласно Правилам землепользования и застройки Уфы.
Будет ли на месте леса жилая застройка или парки и скверы, сказать сложно. Размещение объектов рекреационного назначения предусматривается в рамках проектов планировки и межевания территории. Однако в мэрии сказали, что пока что таких документов нет. В то же время генплан Уфы до 2042 года предполагает, что территория земельных участков объединена в зону рекреационного назначения площадью 27,77 га. Это позволяет разместить в лесу скверы, парки, бульвары, сады.
Но сейчас вместо благоустройства массива происходит его уничтожение.
Несколько дней назад сотрудники Горзеленхоза и прокуратура обследовали территорию городских лесов в Нагаево. Проверка обнаружила вырубку зелёных насаждений без разрешительных документов.
— Ответственными составлен расчет ущерба, причиненного городским лесам Уфимского городского лесничества. Материалы направлены в прокуратуру Октябрьского района г. Уфы и в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру. — пресс-служба Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
Редакция Mkset.ru направила запрос в прокуратуру Республики Башкортостан о состоянии участков леса в селе Нагаево.