Прокуратура заинтересовалось фактом вырубки леса под Уфой

Справка

В описываемый период (иск к УЗИО г. Уфы был подан 1 сентября 2015 года учредителем ООО «Молочная усадьба» (ныне ликвидировано) являлись ООО «Агрострой» и ООО «Агротех». Последний принадлежал ООО «Пионером», бенефициаром которого являлся Дамир Мугинов. Дамир Мугинов ранее являлся бенефициаром крупных предприятий республики, в частности — АО «Стерлитамкский нефтехимический завод» (до 2021 года), ООО «Проектная фирма „Уралтрубопроводстройпроект“, ООО „Проектный институт „Башкиргражданпроект“ (бывший член совета директоров), ООО „Управление ресурсами“, ООО „Управляющая компания „Аркада“, ООО „Торгово-деловой комплекс „Гостиный двор“, ООО „Управляющая компания „ТАУ Нефтехим“, АО „Научно-исследовательский институт „Солитон“ и др. Был депутатом Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан IV созыва.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, правопреемниками «Молочной усадьбы» стали ООО «Нур» (20% принадлежат ООО «Альта Грин» Райли Насибуллиной, она же, по данным «Коммерсант-Уфа», ранее входила в установной капитал «Молочной усадьбы», а в 2008 году выдвигалась в депутаты Курултая), ООО «Юлдаш» (ликвидирована в 2022 году), ООО «Йондоз» (ликвидирована в 2016 году) и ООО «Идель» (ликвидирована в 2022 году).