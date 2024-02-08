Рабочие приступили к устранению последствий обвала грунта в Уфе

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Над устранением последствий обвала грунта во дворе дома №23 по улице Рудольфа Нуреева работают сотрудники «Уфаводоканала». К месту происшествия прибыла спецтехника.
Как сообщили Mkset, на месте обвала будут устанавливать временную плиту перекрытия.
Напомним, обвал грунта произошел сегодня в уфимском микрорайоне «Глумилино». На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.