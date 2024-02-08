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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

К месту обвала грунта на улице Рудольфа Нуреева прибыла спецтехника

Рабочие приступили к устранению последствий обвала грунта в Уфе

8 февраля 2024, 13:32
Фото: mkset.ru

К месту обвала грунта на улице Рудольфа Нуреева прибыла спецтехника

На месте работают сотрудники городских служб.

Над устранением последствий обвала грунта во дворе дома №23 по улице Рудольфа Нуреева работают сотрудники «Уфаводоканала». К месту происшествия прибыла спецтехника.

Как сообщили Mkset, на месте обвала будут устанавливать временную плиту перекрытия.

Напомним, обвал грунта произошел сегодня в уфимском микрорайоне «Глумилино». На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как перед жилым домом образовалась яма диаметров в несколько метров. Речь идёт об обвале канализационного колодца.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Идэль Гумеров
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