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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Уфимские чиновники просят помощи жителей в уборке снега

Чиновники пытаются вытащить уфимцев на улицу

8 февраля 2024, 16:19
Фото: Telegram-канал Альберта Маликова

Уфимские чиновники просят помощи жителей в уборке снега

Власти Уфы продолжают привлекать жителей к уборке снега с улиц. Глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов пригласил горожан на субботник зимой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник называет текущую ситуацию на дорогах сложной. По его словам, техники и дворников не хватает, а многие управляющие компании не справляются с обязанностями. Чтобы им помочь, Маликов хочет вывести на улицу жителей.

В субботу уфимцев попросили выйти для уборки территорий вместе с властями и коммунальными службами. Они могут хотя бы убирать машины.

Маликов предложил написать номера телефонов и адреса в комментариях. Власти хотят «подсобить» с оборудованием и очистить больше территорий.

Однако публикацию завалили гневными отзывами на предложение. Уфимцы заметили, что работают ежедневно и получают деньги за свой труд, а дворники якобы «халтурят».

«Я на работе зашиваюсь, давайте мне поможем, а зп я не отдам.», — с иронией отметили горожане.

Напомним, что такая реакция на предложения властей у жителей столицы РБ уже не в первый раз. Они не хотят верить в нехватку ресурсов у властей и коммунальщиков.

В ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега
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#Общество#Уборка снега#Орджоникидзевский район#Марина Шорина
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