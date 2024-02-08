Чиновники пытаются вытащить уфимцев на улицу

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Чиновник называет текущую ситуацию на дорогах сложной. По его словам, техники и дворников не хватает, а многие управляющие компании не справляются с обязанностями. Чтобы им помочь, Маликов хочет вывести на улицу жителей.
В субботу уфимцев попросили выйти для уборки территорий вместе с властями и коммунальными службами. Они могут хотя бы убирать машины.
Маликов предложил написать номера телефонов и адреса в комментариях. Власти хотят «подсобить» с оборудованием и очистить больше территорий.
Однако публикацию завалили гневными отзывами на предложение. Уфимцы заметили, что работают ежедневно и получают деньги за свой труд, а дворники якобы «халтурят».
«Я на работе зашиваюсь, давайте мне поможем, а зп я не отдам.», — с иронией отметили горожане.
Напомним, что такая реакция на предложения властей у жителей столицы РБ уже не в первый раз. Они не хотят верить в нехватку ресурсов у властей и коммунальщиков.