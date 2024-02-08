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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега

8 февраля 2024, 05:03

В Уфе управляющим компаниям выдали более 350 предписаний на уборку снега

О том, как проходит уборка снега в городе рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

В Уфе продолжаются мероприятия по уборке снега. Мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что для уборки улиц ранее было привлечено более 300 единиц техники. Сити-менеджер дал поручение коммунальным службам усилить работу и активно привлекать дополнительные ресурсы, работать с застройщиками и предприятиями города.

«В рамках муниципального контроля управляющим организациям за последние 3 дня выдано более 350 предписаний на устранение нарушений», — заявил Мавлиев.

Мэр также подчеркнул, что каждый из глав и их заместители, руководители МБУ по благоустройству районов «несут личную ответственность за состояние закреплённых территорий».

#Общество#Город#Дороги#Снег#Уборка снега#Новости Уфы#Азамат Нухов#Мавлиев
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