В ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В Уфе продолжаются мероприятия по уборке снега. Мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что для уборки улиц ранее было привлечено более 300 единиц техники. Сити-менеджер дал поручение коммунальным службам усилить работу и активно привлекать дополнительные ресурсы, работать с застройщиками и предприятиями города.
«В рамках муниципального контроля управляющим организациям за последние 3 дня выдано более 350 предписаний на устранение нарушений», — заявил Мавлиев.
Мэр также подчеркнул, что каждый из глав и их заместители, руководители МБУ по благоустройству районов «несут личную ответственность за состояние закреплённых территорий».