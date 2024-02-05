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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Оттепель придёт в Башкирию на несколько дней

Резкое потепление нагрянуло в Башкирию

5 февраля 2024, 04:49
Фото: 1MI

Оттепель придёт в Башкирию на несколько дней

Участникам дорожного движения нужно быть вдвойне внимательнее.

Республику ждёт необычно тёплая погода в ближайшие дни. В прогнозе погоды, подготовленном специалистами Башгидрометцентра, говорится, что похолодание придёт лишь в среду.

Сегодня столбики термометров поднимутся до +2°C. Ожидается западный ветер, умеренный, местами порывы до сильного. Синоптики предупреждают, что местами может быть усиление ветра до 17 м/с, а также метель, снежные заносы, накат, гололедица.

Завтра должен пойти небольшой снег, днём переходящий в мокрый снег. Днём температура составит от -2 до +3°C. На дорогах нужно сохранять осторожность — в отдельных районах возможны метели. Оглядываться придётся и пешеходам — на проводах и деревьях возможны отложения снега.

В среду ожидается местами сильный снег. На дорогах — снежные заносы, накат, гололедица. Температура воздуха опустится от -1 до -6°C.

#Общество#Город#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр
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