Резкое потепление нагрянуло в Башкирию

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Республику ждёт необычно тёплая погода в ближайшие дни. В прогнозе погоды, подготовленном специалистами Башгидрометцентра, говорится, что похолодание придёт лишь в среду.
Сегодня столбики термометров поднимутся до +2°C. Ожидается западный ветер, умеренный, местами порывы до сильного. Синоптики предупреждают, что местами может быть усиление ветра до 17 м/с, а также метель, снежные заносы, накат, гололедица.
Завтра должен пойти небольшой снег, днём переходящий в мокрый снег. Днём температура составит от -2 до +3°C. На дорогах нужно сохранять осторожность — в отдельных районах возможны метели. Оглядываться придётся и пешеходам — на проводах и деревьях возможны отложения снега.
В среду ожидается местами сильный снег. На дорогах — снежные заносы, накат, гололедица. Температура воздуха опустится от -1 до -6°C.