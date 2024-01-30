«Не в первый раз»: в Уфе мужчина устроил стрельбу в лифте жилого комплекса

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:32
Момент выстрела из травматического оружия был зафиксирован в объективе видеокамеры, установленной в лифте жилого дома. Инцидент произошел в уфимском жилом комплексе «Символ» рано утром 28 января.
На видео, которое распространили в нескольких телеграм-каналах, видно, что двое молодых людей и девушка вошли в лифт. Один из парней нажал на курок и произвел выстрел, вызвав испуг у своих спутников, которые начали выражать свое недовольство и закрывать уши. Двери лифта открылись, и группа молодых людей покинула кабину, выходя на второй этаж. Жильцы дома сообщили, что слышали выстрелы уже не в первый раз
Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу ситуации.
«В отдел полиции №3 УМВД России по г. Уфе поступило сообщение о том, что в доме по ул. Менделеева мужчина произвел несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 32 — летнего жителя Кармаскалинского района. С места происшествия изъят травматический пистолет. Со слов мужчины в качестве развлечения он произвел несколько выстрелов в воздух. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.8 и 20.13 КоАП РФ.», — прокомментировали в ведомстве.