«Не в первый раз»: в Уфе мужчина устроил стрельбу в лифте жилого комплекса

На видео, которое распространили в нескольких телеграм-каналах, видно, что двое молодых людей и девушка вошли в лифт. Один из парней нажал на курок и произвел выстрел, вызвав испуг у своих спутников, которые начали выражать свое недовольство и закрывать уши. Двери лифта открылись, и группа молодых людей покинула кабину, выходя на второй этаж. Жильцы дома сообщили, что слышали выстрелы уже не в первый раз