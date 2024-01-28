Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В конце января в Башкирии ожидается благоприятная зимняя погода со снегопадами в отдельных районах.
Сегодня, 28 января выпадет небольшой снег, а также будет слабый переменный ветер. Дневная температура воздуха будет колебаться между -5 и -10°, а в некоторых местах может опуститься до -15°.
В понедельник, 29 января также возможны осадки и небольшой ветер, но они не испортят хорошую погоду. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -13 и -18°, а при прояснениях может опуститься до -20 и -25°. Днем ожидается от -8 до -13°.
30 января погодные условия не изменятся. Ночью температура воздуха будет колебаться между -10 и -15°, а при прояснениях может опуститься до -16 и -21°. Днем ожидается от -5 до -10°.