Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

В понедельник, 29 января также возможны осадки и небольшой ветер, но они не испортят хорошую погоду. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -13 и -18°, а при прояснениях может опуститься до -20 и -25°. Днем ожидается от -8 до -13°.