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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

28 января 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

В конце января в Башкирии ожидается благоприятная зимняя погода со снегопадами в отдельных районах.

Сегодня, 28 января выпадет небольшой снег, а также будет слабый переменный ветер. Дневная температура воздуха будет колебаться между -5 и -10°, а в некоторых местах может опуститься до -15°.

В понедельник, 29 января также возможны осадки и небольшой ветер, но они не испортят хорошую погоду. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -13 и -18°, а при прояснениях может опуститься до -20 и -25°. Днем ожидается от -8 до -13°.

30 января погодные условия не изменятся. Ночью температура воздуха будет колебаться между -10 и -15°, а при прояснениях может опуститься до -16 и -21°. Днем ожидается от -5 до -10°.

#Общество#Город#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода
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