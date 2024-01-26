Защитник Куштау Рамис Теляпкулов отделался штрафом за «неподчинение полиции»

По мнению Никиты Сорокина, в протоколе было неверно указано время совершения правонарушения. Также, считает защита, обвинение не предоставило видеозаписей, в которых было бы видно, что подзащитный мешает проезду автотранспорта. А тот материал, который полиция приобщила к делу, не имеет к делу отношения.