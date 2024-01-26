Защитник Куштау Рамис Теляпкулов отделался штрафом за «неподчинение полиции»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Стерлитамакский городской суд вынес решение по делу Рамиса Теляпкулова, активиста движения «Зелёный щит Куштау». Напомним, его судили по делу о «сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции» по статье 19.3. КоАП РФ. Об этом нам рассказал соратник общественника Вадим Искандаров.
До этого слушания по делу переносились 2 раза.
По словам Вадима Искандарова, суд оштрафовал Рамиса Теляпкулова на 3 тыс рублей. Инфрмацию подтвердил и сам активист, написавший об этом на своей странице «ВКонтакте». Его интересы защищал независимый юрист из Санкт-Петербурга Никита Сорокин.
— Несмотря на существенные нарушения в протоколе об административном правонарушении и несмотря на то, что судья в нарушение закона приняла ходатайство от сотрудников полиции (хотя сотрудники полиции, составившие протокол об административном правонарушении, не имели права подавать ходатайство, ими это было сделано), планировался арест, но мы добились штрафа. Данное решение будет обжаловано в Верховном суде Башкортостана. — Н. Сорокин.
По мнению Никиты Сорокина, в протоколе было неверно указано время совершения правонарушения. Также, считает защита, обвинение не предоставило видеозаписей, в которых было бы видно, что подзащитный мешает проезду автотранспорта. А тот материал, который полиция приобщила к делу, не имеет к делу отношения.
Судьёй в деле Теляпкулова была Кузнецова Эльвира Равилевна.