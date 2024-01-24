Суд Стерлитамака снова перенёс слушания по делу защитника Куштау Рамиса Теляпкулова

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Стерлитамакский районный суд перенёс слушания по делу Рамиса Теляпкулова. Об этом сообщил Вадим Искандаров, лидер движения «Стерлитамак, дыши».
Напомним, вчера стало известно о том, что Рамиса Теляпкулова вызвали на допрос в следственный отдел. Затем должно было состояться заседание суда, но оно не состоялось из-за отсутствия адвоката у активиста.
По данным Стерлитамакского городского суда, рассмотрение дела по существу было назначено на сегодня, в 9:00. Однако по словам Вадима Искандарова, Рамис Теляпкулов смог найти адвоката. По ходатайству защитника слушания были перенесены, предварительно, на 26 января.
Рамис Теляпкулов находится под следствием по административному делу о правонарушении, прописанном в части 1 статьи 19.3. КоАП РФ — «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». По словам нашего источника, ему инкриминируется участие в баймакских событиях 17 января. Доказательством по делу якобы служит видеоматериал минутной длительности.
На сайте суда сообщений о переносе рассмотрения дела не появилось.