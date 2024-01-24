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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Стерлитамакский суд не смог вынести решение по делу Рамиса Теляпкулова

Суд Стерлитамака снова перенёс слушания по делу защитника Куштау Рамиса Теляпкулова

24 января 2024, 12:53
Фото: Личная страница Рамиса Теляпкулова в соцсетя / vk.com

Стерлитамакский суд не смог вынести решение по делу Рамиса Теляпкулова

Ему инкриминируют участие в баймакских событиях.

Стерлитамакский районный суд перенёс слушания по делу Рамиса Теляпкулова. Об этом сообщил Вадим Искандаров, лидер движения «Стерлитамак, дыши».

Напомним, вчера стало известно о том, что Рамиса Теляпкулова вызвали на допрос в следственный отдел. Затем должно было состояться заседание суда, но оно не состоялось из-за отсутствия адвоката у активиста.

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По данным Стерлитамакского городского суда, рассмотрение дела по существу было назначено на сегодня, в 9:00. Однако по словам Вадима Искандарова, Рамис Теляпкулов смог найти адвоката. По ходатайству защитника слушания были перенесены, предварительно, на 26 января.

Рамис Теляпкулов находится под следствием по административному делу о правонарушении, прописанном в части 1 статьи 19.3. КоАП РФ — «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». По словам нашего источника, ему инкриминируется участие в баймакских событиях 17 января. Доказательством по делу якобы служит видеоматериал минутной длительности.

На сайте суда сообщений о переносе рассмотрения дела не появилось.

#Общество#Уфа#Стерлитамак#Суд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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