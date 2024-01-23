В Уфе десятки домов останутся без воды

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Так, в среду, 24 января, в Уфе запланировано отключение воды в двух районах — Советском и Калининском.
В период с 10:30 до 18:30 24 января отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Бакалинская, 62/3 — для замены запорной арматуры и устранения повреждения на транзитном водопроводе в жилом доме по ул. Бакалинская, 60/3. В связи с этим холодной и горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
С 10:00 до 22:00 час. 24 января 2024 года отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Транпортная, 48 — для замены аварийного участка транзитного водопровода. В связи с этим холодной воды в указанный период не будет в двух жилых домах и детском саду по следующим адресам:
Напомним, в прошлую субботу в Демском районе Уфы 24 дома остались без отопления и горячего водоснабжения. Речь идет о многоквартирных домах по улицам Дагестанская, Кусимова и Мечтателей в микрорайоне «Серебряный ручей». Ситуацию прокомментировали в администрации.