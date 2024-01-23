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12 домов в Советском и Калининском районах Уфы останутся без холодной воды

В Уфе десятки домов останутся без воды

23 января 2024, 04:17
Фото: 1MI

12 домов в Советском и Калининском районах Уфы останутся без холодной воды

Об этом сообщает ГУП «Уфаводоканал».

Так, в среду, 24 января, в Уфе запланировано отключение воды в двух районах — Советском и Калининском.

Советский район.

В период с 10:30 до 18:30 24 января отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Бакалинская, 62/3 — для замены запорной арматуры и устранения повреждения на транзитном водопроводе в жилом доме по ул. Бакалинская, 60/3. В связи с этим холодной и горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

  • ул. Бакалинская, 62/3 ЦТП №721;
  • ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62 Жилые дома;
  • ул. М. Губайдуллина, 19/5 Жилой дом;
  • ул. М. Губайдуллина, 19/6 Жилой дом ТСЖ «Гвоздика»;
  • ул. М. Губайдуллина, 19/6 (пристрой).

Калининский район.

С 10:00 до 22:00 час. 24 января 2024 года отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Транпортная, 48 — для замены аварийного участка транзитного водопровода. В связи с этим холодной воды в указанный период не будет в двух жилых домах и детском саду по следующим адресам:

  • ул. Транспортная, 46, 48 Жилые дома;
  • ул. Транспортная, 48/1 — Детский сад №266.

Напомним, в прошлую субботу в Демском районе Уфы 24 дома остались без отопления и горячего водоснабжения. Речь идет о многоквартирных домах по улицам Дагестанская, Кусимова и Мечтателей в микрорайоне «Серебряный ручей». Ситуацию прокомментировали в администрации.

#Город#Уфа#Водоснабжение#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Горячая вода
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