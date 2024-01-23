В Уфе десятки домов останутся без воды

В период с 10:30 до 18:30 24 января отключается водопроводная линия Ду 100 мм по ул. Бакалинская, 62/3 — для замены запорной арматуры и устранения повреждения на транзитном водопроводе в жилом доме по ул. Бакалинская, 60/3. В связи с этим холодной и горячей воды не будет в домах по следующим адресам: