Десятки домов в Уфе остались без горячей воды и отопления

В Уфе 24 дома остались без горячей воды и отопления из-за ремонта трубопровода

По предварительным оценкам ремонт трубопровода продлится до 17:00 20 января, однако после этого потребуется еще порядка трех-четырех часов для того, чтобы тепло вернулось в квартиры, заявил глава администрации Демского района Антон Тарасов.