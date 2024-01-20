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В Уфе 24 дома остались без горячей воды и отопления из-за ремонта трубопровода

Десятки домов в Уфе остались без горячей воды и отопления

20 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Уфе 24 дома остались без горячей воды и отопления из-за ремонта трубопровода

По предварительным оценкам ремонт трубопровода продлится до 17:00 20 января, однако после этого потребуется еще порядка трех-четырех часов для того, чтобы тепло вернулось в квартиры, заявил глава администрации Демского района Антон Тарасов.

Читатели Mkset сообщают, что в Демском районе 24 дома остались без отопления и горячего водоснабжения. Речь идет о многоквартирных домах по улицам Дагестанская, Кусимова и Мечтателей в микрорайоне «Серебряный ручей».

Как заявили в МУП УИС, отключение связано с работами по устранению технологического повреждения на участке трубопровода в районе дома №4 по улице Магистральная. Предварительно, отключение продлится порядка 13 часов — с 11:00 до 24:00 20 января.

— Специалисты МУП «УИС» сейчас занимаются аварийно-восстановительными работами. Всего над устранением возникших проблем задействовано более 15 человек и 5 единиц техники, — заявил глава администрации Демского района Антон Тарасов.

Напомним, в новогодние праздники в уфимской Максимовке 92 дома остались без холодного водоснабжения. Отключение воды произошло из-за аварии. На улице Чехова, 23-25 произошла утечка из-под земли. В результате руководство «Уфаводоканала» получило представление от прокуратуры.

#Общество#Происшествия#Город#Авария#Отопление#Водоснабжение#Новости Башкирии#Горячее водоснабжение#Азамат Нухов
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