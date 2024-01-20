Десятки домов в Уфе остались без горячей воды и отопления

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Читатели Mkset сообщают, что в Демском районе 24 дома остались без отопления и горячего водоснабжения. Речь идет о многоквартирных домах по улицам Дагестанская, Кусимова и Мечтателей в микрорайоне «Серебряный ручей».
Как заявили в МУП УИС, отключение связано с работами по устранению технологического повреждения на участке трубопровода в районе дома №4 по улице Магистральная. Предварительно, отключение продлится порядка 13 часов — с 11:00 до 24:00 20 января.
— Специалисты МУП «УИС» сейчас занимаются аварийно-восстановительными работами. Всего над устранением возникших проблем задействовано более 15 человек и 5 единиц техники, — заявил глава администрации Демского района Антон Тарасов.
Напомним, в новогодние праздники в уфимской Максимовке 92 дома остались без холодного водоснабжения. Отключение воды произошло из-за аварии. На улице Чехова, 23-25 произошла утечка из-под земли. В результате руководство «Уфаводоканала» получило представление от прокуратуры.