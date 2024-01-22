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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Башкирии после перерыва в несколько дней заработали мессенджеры

В Башкирии заработали Telegram и WhatsApp*

22 января 2024, 08:05
Фото: 1MI

В Башкирии после перерыва в несколько дней заработали мессенджеры

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В Башкирии заработали мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Об сообщили пользователи соцсетей.

Напомним, на прошлой неделе приложения перестали выполнять свои функции без использования VPN. По данным сервисов, анализирующих работу приложений, наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Башкортостане.

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В настоящий момент работа приложений восстановлена. Что было причиной сбоев, неизвестно до сих пор. Но теперь подключиться к Telegram и WhatsApp можно без VPN.

Комментариями с просьбой восстановить работу мессенджеров оказалась заполнена стена главы Башкирии. Жители жаловались на то, что без них невозможно организовать работу, связаться с пожилыми родственниками и близкими, участвующими на СВО.

* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Мессенджеры#Идэль Гумеров#Баймак
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