В Башкирии заработали Telegram и WhatsApp*

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Башкирии заработали мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Об сообщили пользователи соцсетей.
Напомним, на прошлой неделе приложения перестали выполнять свои функции без использования VPN. По данным сервисов, анализирующих работу приложений, наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Башкортостане.
В настоящий момент работа приложений восстановлена. Что было причиной сбоев, неизвестно до сих пор. Но теперь подключиться к Telegram и WhatsApp можно без VPN.
Комментариями с просьбой восстановить работу мессенджеров оказалась заполнена стена главы Башкирии. Жители жаловались на то, что без них невозможно организовать работу, связаться с пожилыми родственниками и близкими, участвующими на СВО.
* — принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.