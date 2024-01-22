Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели кота Твикса из Башкирии

Как отмечалось ранее, кот находился в поезде легально: хозяева оформили на питомца багажную квитанцию, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела.