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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Глава СК поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом

Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели кота Твикса из Башкирии

22 января 2024, 16:02
Фото: 1MI

Глава СК поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад по факту жестокого обращения с животным.

Напомним, 11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота Твикса из Башкирии на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым.

Как отмечалось ранее, кот находился в поезде легально: хозяева оформили на питомца багажную квитанцию, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела.

История с котом Твиксом вызвала широкий резонанс. Так, на сайте Change org появилось восемь петиций, призывающих ввести санкции против выбросившей кота бортпроводницы, причем все петиции были созданы разными авторами. Они все в общей сложности набрали около 480 тысяч подписей.

#Общество#Следственный комитет#Кот#Азамат Нухов#Бастрыкин#Поезд#РЖД
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