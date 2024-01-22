Бастрыкин поручил провести проверку по факту гибели кота Твикса из Башкирии

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад по факту жестокого обращения с животным.
Напомним, 11 января 2024 года проводница выбросила из поезда дальнего следования кота Твикса из Башкирии на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым.
Как отмечалось ранее, кот находился в поезде легально: хозяева оформили на питомца багажную квитанцию, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела.
История с котом Твиксом вызвала широкий резонанс. Так, на сайте Change org появилось восемь петиций, призывающих ввести санкции против выбросившей кота бортпроводницы, причем все петиции были созданы разными авторами. Они все в общей сложности набрали около 480 тысяч подписей.