Выброшенного проводницей из поезда в -30°, кота Твикса из Башкирии нашли мертвым

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым.
По словам главного волонтера Ольги Кудряшевой, тело кота в километре от вокзала нашел местный житель. В поисках животного принимали участие более 300 человек — люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
Напомним, инцидент произошел 11 января. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила кота из вагона, решив, что у него нет хозяев. Отмечается, что кота везли по специальному билету.
По данным СМИ, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве на проводницу. Позднее также стало известно, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.