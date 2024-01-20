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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Выброшенного из поезда кота из Башкирии нашли мертвым в километре от вокзала

Выброшенного проводницей из поезда в -30°, кота Твикса из Башкирии нашли мертвым

20 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

Выброшенного из поезда кота из Башкирии нашли мертвым в километре от вокзала

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров.

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, нашли мертвым.

По словам главного волонтера Ольги Кудряшевой, тело кота в километре от вокзала нашел местный житель. В поисках животного принимали участие более 300 человек — люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.

Напомним, инцидент произошел 11 января. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила кота из вагона, решив, что у него нет хозяев. Отмечается, что кота везли по специальному билету.

По данным СМИ, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве на проводницу. Позднее также стало известно, что Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ненадлежащим оказанием услуг при перевозке животных.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Кот#Животные#Азамат Нухов
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