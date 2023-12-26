Стало известно, на сколько вырастут цены на коммуналку в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Глава региона Радий Хабиров распорядился установить максимальные проценты роста цен на коммунальные услуги на 2024–2028 годы. До 30 июня 2024 года цены меняться не будут.
В 2023 году индексация тарифов не производилась из-за высокой инфляции. Но с 1 января 2024 года запланировано повышение цен на проезд в электричке.
Во всех районах и городах республики предельный индекс роста тарифов составляет 13,6% — на столько можно будет поднять цены с 1 июля 2024 года. Максимум роста цен на водоснабжение и водоотведение составит 14%, на отопление — 12%, газоснабжение — 11,2%, вывоз мусора — 10%, электричество — 8,9%.
По данным аналитиков, аренда жилья в Уфе за год подорожала на 21%.