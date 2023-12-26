Стало известно, на сколько вырастут цены на коммуналку в Башкирии в 2024 году

Во всех районах и городах республики предельный индекс роста тарифов составляет 13,6% — на столько можно будет поднять цены с 1 июля 2024 года. Максимум роста цен на водоснабжение и водоотведение составит 14%, на отопление — 12%, газоснабжение — 11,2%, вывоз мусора — 10%, электричество — 8,9%.