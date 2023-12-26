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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Глава Башкирии Хабиров установил предел роста тарифов на коммунальные услуги

Стало известно, на сколько вырастут цены на коммуналку в Башкирии в 2024 году

26 декабря 2023, 05:56
Фото: 1MI

Глава Башкирии Хабиров установил предел роста тарифов на коммунальные услуги

Сильнее всего может подорожать водоснабжение.

Глава региона Радий Хабиров распорядился установить максимальные проценты роста цен на коммунальные услуги на 2024–2028 годы. До 30 июня 2024 года цены меняться не будут.

В 2023 году индексация тарифов не производилась из-за высокой инфляции. Но с 1 января 2024 года запланировано повышение цен на проезд в электричке.

В 2024 году в Башкирии подорожает проезд на электричках
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Во всех районах и городах республики предельный индекс роста тарифов составляет 13,6% — на столько можно будет поднять цены с 1 июля 2024 года. Максимум роста цен на водоснабжение и водоотведение составит 14%, на отопление — 12%, газоснабжение — 11,2%, вывоз мусора — 10%, электричество — 8,9%.

По данным аналитиков, аренда жилья в Уфе за год подорожала на 21%.

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#Общество#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Тарифы ЖКХ#Идэль Гумеров
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