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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

В Башкирии с 1 января повысят стоимость проезда на электричках

В 2024 году в Башкирии подорожает проезд на электричках

18 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI

В Башкирии с 1 января повысят стоимость проезда на электричках

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

На портале правовой информации республики было опубликовано постановление Госкомитета РБ по тарифам, утверждающее максимальные тарифы в поездах «Башкортостанской пригородной пассажирской компании».

В соответствии с этим новым правилом, пассажиры, путешествующие на короткие расстояния до десяти километров, теперь столкнутся с повышением цен: для стандартных поездов с 26 до 28 рублей, а для поездов высокоскоростного типа «Ласточка» с 29 до 32 рублей. Кроме того, за каждый последующий километр пассажирам придется доплачивать 2,8 и 3,2 рубля соответственно.

Однако предусмотрена скидка для пассажиров, которые используют цифровые технологии для оплаты проезда: если оплата производится через приложение «РЖД Пассажирам», тарифы снижаются. Таким образом, при использовании приложения плата за первые десять километров в стандартных поездах составит 24 рубля, а в поездах «Ласточка» — 27 рублей, с последующими 2,4 и 2,7 рубля за километр соответственно.

Стоимость поездки между Демой и Шакшей была определена на уровне 24 рублей для обычных электропоездов, в то время как за поездку на скоростном поезде «Ласточка» пассажирам придется отдать 33 рубля. Эти тарифы вступят в силу с начала 2024 года и будут применяться вплоть до его окончания, 31 декабря.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Электричка#Повышение цен#Виалина Ахсанова
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