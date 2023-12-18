В 2024 году в Башкирии подорожает проезд на электричках

Стоимость поездки между Демой и Шакшей была определена на уровне 24 рублей для обычных электропоездов, в то время как за поездку на скоростном поезде «Ласточка» пассажирам придется отдать 33 рубля. Эти тарифы вступят в силу с начала 2024 года и будут применяться вплоть до его окончания, 31 декабря.