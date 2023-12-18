В 2024 году в Башкирии подорожает проезд на электричках

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На портале правовой информации республики было опубликовано постановление Госкомитета РБ по тарифам, утверждающее максимальные тарифы в поездах «Башкортостанской пригородной пассажирской компании».
В соответствии с этим новым правилом, пассажиры, путешествующие на короткие расстояния до десяти километров, теперь столкнутся с повышением цен: для стандартных поездов с 26 до 28 рублей, а для поездов высокоскоростного типа «Ласточка» с 29 до 32 рублей. Кроме того, за каждый последующий километр пассажирам придется доплачивать 2,8 и 3,2 рубля соответственно.
Однако предусмотрена скидка для пассажиров, которые используют цифровые технологии для оплаты проезда: если оплата производится через приложение «РЖД Пассажирам», тарифы снижаются. Таким образом, при использовании приложения плата за первые десять километров в стандартных поездах составит 24 рубля, а в поездах «Ласточка» — 27 рублей, с последующими 2,4 и 2,7 рубля за километр соответственно.
Стоимость поездки между Демой и Шакшей была определена на уровне 24 рублей для обычных электропоездов, в то время как за поездку на скоростном поезде «Ласточка» пассажирам придется отдать 33 рубля. Эти тарифы вступят в силу с начала 2024 года и будут применяться вплоть до его окончания, 31 декабря.