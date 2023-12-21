В некоторых марках икры обнаружена кишечная палочка

Также в информационном агентстве рассказали, как нужно выбирать одно из главных праздничных лакомств. Для этого нужно потрясти банку — в случае, если слышатся всплески и «бултыхания», значит, в ней слишком много воды. Банка не должна быть повреждённой, вздутой.