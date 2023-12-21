В некоторых марках икры обнаружена кишечная палочка

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Только два производителя красной икры могут претендовать на получение знака качества и одна подтвердила свой статус. Об этом сообщает «РИА Новости».
АНО «Российская система качества» проверило 24 товара. Исследования проводились по 37 показателям. Кишечная палочка обнаружена в следующих марках:
В 6 случаях продукция была подвержена нарушениям части микробиологической обсеменённости. Это касается следующих торговых марок:
В одном случае — продукции «Киржачского консервного завода» — выявлен фальсификат — производитель положил вместе с настоящей икрой имитированную.
Претендентами на получение знака качества стали марки «Русское море» и «Очень». Подтвердила статус качественного товара икра производства «Тунайча».
Также в информационном агентстве рассказали, как нужно выбирать одно из главных праздничных лакомств. Для этого нужно потрясти банку — в случае, если слышатся всплески и «бултыхания», значит, в ней слишком много воды. Банка не должна быть повреждённой, вздутой.
Недавно mkset.ru выяснил, что икра является одним из самых дорогих продуктов новогоднего стола.