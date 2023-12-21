mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Роскачество обнаружило опасные бактерии в красной икре

В некоторых марках икры обнаружена кишечная палочка

21 декабря 2023, 08:07
Фото: 1MI

Роскачество обнаружило опасные бактерии в красной икре

Статус качественной икры подтвердила лишь одна марка.

Только два производителя красной икры могут претендовать на получение знака качества и одна подтвердила свой статус. Об этом сообщает «РИА Новости».

АНО «Российская система качества» проверило 24 товара. Исследования проводились по 37 показателям. Кишечная палочка обнаружена в следующих марках:

  • «Камчатское море»
  • «Меридиан»
  • «Восточный берег»
  • «Сахалин рыба»
  • Royal Black
  • «Московский рыбокомбинат»
  • «Форвард-С»
  • «Лента»

В 6 случаях продукция была подвержена нарушениям части микробиологической обсеменённости. Это касается следующих торговых марок:

  • «Корсаков»
  • «Лента»
  • «Красное Золото»
  • «Форвард-С»
  • «Авача»
  • Развесная икра, купленная на Даниловском рынке

В одном случае — продукции «Киржачского консервного завода» — выявлен фальсификат — производитель положил вместе с настоящей икрой имитированную.

Претендентами на получение знака качества стали марки «Русское море» и «Очень». Подтвердила статус качественного товара икра производства «Тунайча».

Также в информационном агентстве рассказали, как нужно выбирать одно из главных праздничных лакомств. Для этого нужно потрясти банку — в случае, если слышатся всплески и «бултыхания», значит, в ней слишком много воды. Банка не должна быть повреждённой, вздутой.

Недавно mkset.ru выяснил, что икра является одним из самых дорогих продуктов новогоднего стола.

Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новый год#Идэль Гумеров#Икра
Подпишитесь
Задержка одна за другой: сильный снегопад в Уфе нарушил работу аэропорта
Вчера, 08:17
Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин
Сегодня, 05:43
В уфимском Сипайлово экстренно эвакуировали две школы
Сегодня, 06:01
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Вчера, 04:48
Будет много проблем: какой прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
Вчера, 06:21
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Сегодня, 06:00