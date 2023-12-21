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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В осеннем призыве 2024 года будет использоваться электронная система повесток

Путин изменил правила военного призыва

21 декабря 2023, 11:18
Фото: Midjourney

В осеннем призыве 2024 года будет использоваться электронная система повесток

В следующем осеннем призыве президент РФ Владимир Путин утвердил использование электронных повесток для новобранцев

В следующем году, во время осеннего набора в армию, новые рекруты впервые будут получать уведомления о призыве в цифровом формате. Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва на военную службу, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно информации, размещённой на официальном интернет-ресурсе Кремля, российское оборонное министерство должно будет представить отчёт о ходе выполнения этой задачи до ноября следующего года. После этого министерству предстоит докладывать о прогрессе каждые шесть месяцев. За реализацию этой задачи лично отвечает руководитель Минобороны, Сергей Шойгу.

Президент России получит до 15 января отчет, связанный с вопросами цифровизации воинского учета и управления реестром повесток. В соответствии с указанием Путина, должно быть определено лицо, занимающее пост заместителя министра обороны, который будет координировать внедрение и развитие данной системы. Для эффективности работы информационной системы предполагается организация новой структурной единицы.

#Общество#Башкирия#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Новости Уфы#Армия#Армия РФ#Виалина Ахсанова
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