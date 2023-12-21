Путин изменил правила военного призыва

Согласно информации, размещённой на официальном интернет-ресурсе Кремля, российское оборонное министерство должно будет представить отчёт о ходе выполнения этой задачи до ноября следующего года. После этого министерству предстоит докладывать о прогрессе каждые шесть месяцев. За реализацию этой задачи лично отвечает руководитель Минобороны, Сергей Шойгу.