Путин изменил правила военного призыва

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В следующем году, во время осеннего набора в армию, новые рекруты впервые будут получать уведомления о призыве в цифровом формате. Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва на военную службу, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно информации, размещённой на официальном интернет-ресурсе Кремля, российское оборонное министерство должно будет представить отчёт о ходе выполнения этой задачи до ноября следующего года. После этого министерству предстоит докладывать о прогрессе каждые шесть месяцев. За реализацию этой задачи лично отвечает руководитель Минобороны, Сергей Шойгу.
Президент России получит до 15 января отчет, связанный с вопросами цифровизации воинского учета и управления реестром повесток. В соответствии с указанием Путина, должно быть определено лицо, занимающее пост заместителя министра обороны, который будет координировать внедрение и развитие данной системы. Для эффективности работы информационной системы предполагается организация новой структурной единицы.