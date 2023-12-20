В Уфе появилось «Звездное небо»: однако свечение продлилось недолго

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Световая инсталляция «Звездное небо» появилась на аллее по улице Пушкина в Уфе.
Интересное явление зафиксировали горожане 19 декабря — инсталляция начала своё волшебное свечение, однако к вечеру того же дня свет погас. Несмотря на непредвиденный сбой, уже сегодня специалисты приступили к ремонтным работам, чтобы вновь вернуть аллее её звёздное сияние.
Напомним, что на создание этого светового шедевра было выделено более 22 миллионов рублей.