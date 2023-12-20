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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В центре Уфы перестала работать новая новогодняя иллюминация

В Уфе появилось «Звездное небо»: однако свечение продлилось недолго

20 декабря 2023, 05:47
Фото: Телеграмм канал Ufa_rb

В центре Уфы перестала работать новая новогодняя иллюминация

Фото новой световой инсталляции появились в соцсетях.

Световая инсталляция «Звездное небо» появилась на аллее по улице Пушкина в Уфе.

Интересное явление зафиксировали горожане 19 декабря — инсталляция начала своё волшебное свечение, однако к вечеру того же дня свет погас. Несмотря на непредвиденный сбой, уже сегодня специалисты приступили к ремонтным работам, чтобы вновь вернуть аллее её звёздное сияние.

Напомним, что на создание этого светового шедевра было выделено более 22 миллионов рублей.

Фото: Телеграмм канал Ufa_rb
#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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