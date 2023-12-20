В Уфе появилось «Звездное небо»: однако свечение продлилось недолго

Интересное явление зафиксировали горожане 19 декабря — инсталляция начала своё волшебное свечение, однако к вечеру того же дня свет погас. Несмотря на непредвиденный сбой, уже сегодня специалисты приступили к ремонтным работам, чтобы вновь вернуть аллее её звёздное сияние.