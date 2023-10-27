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Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

На световую инсталляцию «Звездное небо» в центре Уфы выделят 22,8 млн рублей

«Звездное небо»: новый объект за 22.8 млн рублей появится в центре Уфы

27 октября 2023, 03:33
Фото: 1MI

На световую инсталляцию «Звездное небо» в центре Уфы выделят 22,8 млн рублей

Иллюминацию должны будут установить в городе до 24 ноября, сообщается на портале госзакупок.

На иллюминацию на аллее по улице Пушкина в Уфе власти в этом году выделят порядка 22,8 млн рублей. В частности, декоративную подсветку планируется установить на участке от ул. Ленина до Карла Маркса. Там появится световая инсталляция «Звездное небо».

Так выглядит эскиз нового объекта Так выглядит эскиз нового объекта
Так выглядит эскиз нового объекта
Фото: Гозакупки

Согласно материалам закупки, «Звездное небо» представляет из себя П-образную конструкцию высотой около шести-семи метров со светодиодными кабелями, которые должны переливаться разными цветами. Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование системы и ее безопасность, в частности, речь идет об изоляции токоведущих частей конструкции.

Финансирование будет осуществляться за счет средств из федерального, регионального и городского бюджета. Так, большую часть средств выделят из федеральной казны — 22,2 млн рублей. Из бюджета республики выделят 452,1 тыс., из бюджета города — 205,3 тыс. руб.

#Уфа#Администрация Уфы#Бюджет#Госзакупки#Азамат Нухов
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