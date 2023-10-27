«Звездное небо»: новый объект за 22.8 млн рублей появится в центре Уфы

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
На иллюминацию на аллее по улице Пушкина в Уфе власти в этом году выделят порядка 22,8 млн рублей. В частности, декоративную подсветку планируется установить на участке от ул. Ленина до Карла Маркса. Там появится световая инсталляция «Звездное небо».
Согласно материалам закупки, «Звездное небо» представляет из себя П-образную конструкцию высотой около шести-семи метров со светодиодными кабелями, которые должны переливаться разными цветами. Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование системы и ее безопасность, в частности, речь идет об изоляции токоведущих частей конструкции.
Финансирование будет осуществляться за счет средств из федерального, регионального и городского бюджета. Так, большую часть средств выделят из федеральной казны — 22,2 млн рублей. Из бюджета республики выделят 452,1 тыс., из бюджета города — 205,3 тыс. руб.