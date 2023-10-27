«Звездное небо»: новый объект за 22.8 млн рублей появится в центре Уфы

На иллюминацию на аллее по улице Пушкина в Уфе власти в этом году выделят порядка 22,8 млн рублей. В частности, декоративную подсветку планируется установить на участке от ул. Ленина до Карла Маркса. Там появится световая инсталляция «Звездное небо».