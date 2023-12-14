Владимир Путин задал вопрос Владимиру Путину о его двойниках

«Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Кстати, это мой первый двойнк», — заявил Путин, указывая на дипфейк.