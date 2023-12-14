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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Владимир Путин рассказал о своих двойниках и своем отношении к нейросетям

Владимир Путин задал вопрос Владимиру Путину о его двойниках

14 декабря 2023, 12:44
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о своих двойниках и своем отношении к нейросетям

Необычный видеовопрос появился в эфире трансляции прямой линии с президентом сегодня, 14 декабря.

В ходе сегодняшней прямой линии президенту Владимиру Путину задали видеовопрос о его двойниках и отношении президента к нейросетям и искусственному интеллекту. Примечательно, что вопрос президенту задал сам президент. Молодой человек, представившийся студентом СПБГУ, создал дипфейк с внешностью Владимиру Путина при помощи нейросетей.

Фото: Скриншот

«Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Кстати, это мой первый двойнк», — заявил Путин, указывая на дипфейк.

#Общество#Видео#Владимир Путин#Путин#Азамат Нухов#Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция
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