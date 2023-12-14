mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция

Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция

Фото: Скриншот.
Сегодня, 14 декабря 2023 года, Владимир Путин проводит традиционную прямую линию общения с россиянами. В этом году ее совместили с пресс-конференцией для журналистов. В этой онлайн-трансляции собираем самое важно с мероприятия.
Выбрать дату
14 декабря 2023
Владимир Путин рассказал необычную историю о первом президенте Татарстана
Историей о Минтимере Шаймиеве президент Владимир Путин поделился в ходе прямой линии и большой пресс-конференции сегодня, 14 декабря.
14 декабря 2023, 13:40
14 декабря 2023, 13:14

Пресс-конференция Путина завершилась. В этот раз она длилась 4 часа 4 минуты.

Всего президент ответил на 67 вопросов.

14 декабря 2023, 13:00

Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране.

Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений суррогатом. <…> В этой области тоже нужно действовать очень аккуратно. <…> Государство заинтересовано, если бы женщина, после того, как узнала о своей беременности, принимала решение в пользу сохранения жизни ребенка. Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — сказал президент.

Решить проблему, по мнению главы государства, может обращение населения к традиционным ценностям.

Владимир Путин задал вопрос Владимиру Путину о его двойниках
Необычный видеовопрос появился в эфире трансляции прямой линии с президентом сегодня, 14 декабря.
14 декабря 2023, 12:44
14 декабря 2023, 12:39
Ликвидировать микрофинансовые организации не нужно, они в своей нише решают многие вопросы. Но необходимо приводить в чувства тех, кто злоупотребляет доверием граждан, — Владимир Путин.
14 декабря 2023, 12:39

Владимир Путин считает, что льготную семейную ипотеку необходимо продлить.

14 декабря 2023, 12:26
Владимир Путин прокомментировал рост националистических настроений в мире
Президент отметил значимость межконфессионального и межнационального согласия среди россиян.
14 декабря 2023, 12:07
14 декабря 2023, 12:00

Путин назвал рост исламофобии и других проявлений национализма в мире результатом политики определенных элит.

14 декабря 2023, 11:28

Президент заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банкам за оплату услуг ЖКХ.

— Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет, — подчеркнул Путин.
14 декабря 2023, 11:28
14 декабря 2023, 11:19
Татарстан — хороший пример для всей страны.

Владимир Путин похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона. Так он объяснил, почему саммит БРИКС пройдет в Казани в 2024 году.

В Уфе саммиты ШОС и БРИКС проходили летом 2015 года.

Владимир Путин объяснил почему подорожали яйца и курятина в России и Башкирии
Президент признал проблему с подорожанием яиц и куриного мяса. Причиной этого, по мнению Путина, является увеличение спроса на данные товары среди граждан.
14 декабря 2023, 11:18
14 декабря 2023, 11:12
14 декабря 2023, 11:02

Пенсионерка из Краснодарского края спросила Владимира Путина почему в России так сильно подорожали яйца и курятина.

«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию»

Причиной серьезного роста цен на эти продукты в стране Владимир Путин назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство. Также, по словам президента вовремя не открыли импорт продукции из других стран.

Сожалею и приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
14 декабря 2023, 10:58

Владимир Путин ответил на вопрос про журналистку и автора канала «Адские бабки» Александру Баязитову, которую приговорили к 5 годам колонии по делу о «вымогательстве» у топ-менеджера Промсвязьбанка (обвинение просило 13 лет)

Журналист Life назвал преследование журналистки «охотой на ведьм». Однако, Путин не согласился, потому что Баязитова не оппозиционер.

«Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?»

Тем не менее, президент отметил, что нужно оценить, насколько такие тяжелые сроки уместны в подобных делах.

14 декабря 2023, 10:14
Спорт вне политики и призван объединять людей. Спортсмены тут при чём? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано в отношении России. Но этого не происходит, они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта, — Путин о решениях Международного олимпийского комитета.
14 декабря 2023, 09:41

Владимир Путин заявил, что пока условия для восстановления отношений с США и Евросоюзом нет. Но Россия готова для того, чтобы такие условия появились и отношения были восстановлены.

Владимир Путин сказал, когда наступит мир
Вопрос о том, когда наступит мир, прозвучал в рамках прямой линии и большой пресс-конференции с президентом сегодня, 14 декабря.
14 декабря 2023, 09:34
14 декабря 2023, 09:23

На вопрос, будет ли вторая волна мобилизации, Владимир Путин ответил:

— Зачем нам мобилизация? Никакой необходимости в этом нет.

Владимир Путин отметил, что количество ранее мобилизованных и набранных добровольцев достаточно для достижения поставленных целей СВО.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика