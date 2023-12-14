Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция

Пресс-конференция Путина завершилась. В этот раз она длилась 4 часа 4 минуты.
Всего президент ответил на 67 вопросов.
Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране.
Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений суррогатом. <…> В этой области тоже нужно действовать очень аккуратно. <…> Государство заинтересовано, если бы женщина, после того, как узнала о своей беременности, принимала решение в пользу сохранения жизни ребенка. Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — сказал президент.
Решить проблему, по мнению главы государства, может обращение населения к традиционным ценностям.
Ликвидировать микрофинансовые организации не нужно, они в своей нише решают многие вопросы. Но необходимо приводить в чувства тех, кто злоупотребляет доверием граждан, — Владимир Путин.
Владимир Путин считает, что льготную семейную ипотеку необходимо продлить.
Путин назвал рост исламофобии и других проявлений национализма в мире результатом политики определенных элит.
Президент заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банкам за оплату услуг ЖКХ.
— Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет, — подчеркнул Путин.
Татарстан — хороший пример для всей страны.
Владимир Путин похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона. Так он объяснил, почему саммит БРИКС пройдет в Казани в 2024 году.
В Уфе саммиты ШОС и БРИКС проходили летом 2015 года.
Пенсионерка из Краснодарского края спросила Владимира Путина почему в России так сильно подорожали яйца и курятина.
«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию»
Причиной серьезного роста цен на эти продукты в стране Владимир Путин назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство. Также, по словам президента вовремя не открыли импорт продукции из других стран.
Сожалею и приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
Владимир Путин ответил на вопрос про журналистку и автора канала «Адские бабки» Александру Баязитову, которую приговорили к 5 годам колонии по делу о «вымогательстве» у топ-менеджера Промсвязьбанка (обвинение просило 13 лет)
Журналист Life назвал преследование журналистки «охотой на ведьм». Однако, Путин не согласился, потому что Баязитова не оппозиционер.
«Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?»
Тем не менее, президент отметил, что нужно оценить, насколько такие тяжелые сроки уместны в подобных делах.
Спорт вне политики и призван объединять людей. Спортсмены тут при чём? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано в отношении России. Но этого не происходит, они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта, — Путин о решениях Международного олимпийского комитета.
Владимир Путин заявил, что пока условия для восстановления отношений с США и Евросоюзом нет. Но Россия готова для того, чтобы такие условия появились и отношения были восстановлены.
На вопрос, будет ли вторая волна мобилизации, Владимир Путин ответил:
— Зачем нам мобилизация? Никакой необходимости в этом нет.
Владимир Путин отметил, что количество ранее мобилизованных и набранных добровольцев достаточно для достижения поставленных целей СВО.